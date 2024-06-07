Байден оговорился про вторжение Израиля в Россию

«Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - прим. ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах», - заявил американский лидер.

Политические оппоненты Байдена уже не раз получали повод, чтобы усомниться в когнитивных способностях главы государства. Оговорки и ляпы во время его публичных выступлений стали повторяться все чаще.

Этой весной Байден случайно осудил решение американских властей «лезть на Украину», добавив потом, что имел в виду Ирак и Афганистан. В феврале он перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которого назвал лидером России.

Еще в 2021 году республиканцы заявили, что оговорки Байдена угрожают национальной безопасности США.

В конце прошлого года американский лидер стал звездой мемов , когда перепутал название премии «Эмми» со словам «враг» (enemy), поздравляя одного из ее лауреатов - рэпера Куин Латифу.