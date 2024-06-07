07 июня 2024, 03:30

Байден оговорился про вторжение Израиля в Россию

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился при общении с журналистами. Он заявил, что Израиль не планировал вторгаться в Россию. Об этом он сказал во время интервью телеканалу ABC News.

«Я думаю, он (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху - прим. ред.) ко мне прислушивается. Они не собирались идти в Россию… в Рафах, вторгаться в целый Рафах», - заявил американский лидер.

Политические оппоненты Байдена уже не раз получали повод, чтобы усомниться в когнитивных способностях главы государства. Оговорки и ляпы во время его публичных выступлений стали повторяться все чаще.

Этой весной Байден случайно осудил решение американских властей «лезть на Украину», добавив потом, что имел в виду Ирак и Афганистан. В феврале он перепутал китайского лидера Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которого назвал лидером России.

Еще в 2021 году республиканцы заявили, что оговорки Байдена угрожают национальной безопасности США.

В конце прошлого года американский лидер стал звездой мемов , когда перепутал название премии «Эмми» со словам «враг» (enemy), поздравляя одного из ее лауреатов - рэпера Куин Латифу.

США Израиль Россия Джо Байден Биньямин Нетаньяху
07 июня 2024, 03:40
В США отреагировали на российские военные корабли у Кубы
РИА «Новости»
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В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN, что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.

В США отреагировали на визит отряда российских военных кораблей на Кубу. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил в эфире телеканала CNN , что эти учения не представляют угрозы нацбезопасности страны.

«Мы будем внимательно следить. Однако мы не ожидаем, что это будет представлять угрозу нашей нацбезопасности», - сказал он.

При этом сенатор-республиканец Марко Рубио был не настолько оптимистичен, призывая наказать кубинские власти за прием российских военных кораблей. Визит последних его насторожил.

До этого Революционные вооруженные силы Кубы заявили, что в порт Гаваны с официальным визитом прибудет отряд из четырех кораблей ВМФ России, в который войдут фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Эти суда не несут ядерного арсенала, их стоянка безопасна для региона. Визит продлится с 12 по 17 июня.

Ранее кубинская делегация прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Ее возглавил Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрибас.

США Куба Белый дом в США Корабли
07 июня 2024, 02:58
США изменят подход к нераспространению ядерного оружия
РИА «Новости»
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США 7 июня объявят о планах изменить стратегию в сфере ядерного оружия. Они захотели сделать ее более агрессивной. Об этом сообщило издание Semafor.

По информации издания, новый подход представит старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди. Он будет заключаться в «более конкурентном подходе» к контролю над ядерным оружием и внесет корректировки в вопросах позиционирования и численности такого вида вооружений.

Как заявили журналисты, таким образом власти США хотят убедить своих противников начать переговоры о нераспространении ядерного оружия и угрожают, что отказ от диалога будет иметь последствия.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия. Он заявил, что Россия в вопросе использования такого вида вооружений будет придерживаться своей ядерной доктрины, и напомнил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая его применила.

Ядерное оружие США Белый дом в США Переговоры Оружие
07 июня 2024, 02:17
Женщина набросилась на спящего мужа и стала отрезать ему пенис
Freepik
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В Нигерии молодая жена почти отрезала мужу пенис, пока тот спал. Мужчину спасли соседи. Об этом сообщило издание Daily Trust.

Житель города Кадуна Салису Идрис рассказал, что все произошло 26 мая. В тот день он вернулся после утренней молитвы из мечети и прилег на кровать, чтобы немного отдохнуть.

По его словам, он задремал, когда его супруга Забиба Ибрагим неизвестно по какой причине напала на него с острым ножом. Женщина почти отрезала ему пенис. Ему повезло, что соседи услышали его крик и пришли на помощь.

«Идрис рассказал, что они поженились около четырех месяцев назад, добавив, что он был шокирован поступком своей жены, потому что они любили друг друга и до нападения не было никаких недоразумений», - говорится в публикации.

Мужчину доставили в больницу. Идрис признался, что теперь боится повторного брака после случившегося. При этом родители его супруги обеспокоены и готовы оплатить его медицинские счета.

Ранее в Бразилии ревнивица отрезала и смыла в унитаз мужское достоинство супруга, отомстив за измену, но тот ее простил. Позже пострадавший вернулся к ней, полагая, что сам виноват в произошедшем.

Преступления Врачи Отношения Женщины Мужчины Поножовщины
07 июня 2024, 02:12
Голую женскую грудь случайно показали в прямом эфире на ТВ
РИА «Новости»
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Турецкий спортивный телеканал TRT Spor случайно показал голую женскую грудь в прямом эфире. О конфузе сообщило издание The Mirror.

По данным журналистов, неловкий момент произошел во время трансляции женской волейбольной Лиги наций между Турцией и США. Одна из болельщиц в открытом топике прыгала на трибуне и случайно оголила грудь. Эти кадры транслировались в эфире в замедленном режиме.

Представители телеканала извинились за этот эпизод и обвинили в нем американскую компанию, которая снимала матч. По их словам, TRT Spor не мог вмешаться в трансляцию.

«Откровенные кадры, которые противоречат нашей политике, принадлежат американской телекомпании. Мы уже сообщили ей о нашем недовольстве этой ситуацией», - заявили турецкие журналисты.

Ранее супермодель Белла Хадид показала обнаженную грудь на 77-м Каннском фестивале. На премьеру фильма «Ученик» она выбрала откровенный наряд - прозрачное платье от Saint Laurent, которое практически ничего не скрывало.

США Турция Спортсмены Телевидение

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