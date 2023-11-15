Байден одобрит правительственный бюджет без затрат на Израиль и Украину
Палата представителей поддержала план временного финансирования правительства без затрат на помощь Украине и Израилю. Если сенат последует его примеру, а конгресс одобрит законопроект, президент США Джо Байден согласится его подписать. Представитель Белого дома сообщил об этом телеканалу CNN.
«Если он будет принят сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов», - сказал он.
Собеседник канала объяснил, что хотя помощь Украине и Израилю не включили в документ, законодатели должны утвердить правительственный бюджет. Нужно решить неотложные вопросы национальной безопасности и обеспечить закрытие внутренних потребностей, включая гуманитарную помощь, безопасность границ, программу питания женщин, детей и младенцев (WIC) и другие важные приоритеты.
Чиновник призвал республиканцев прекратить споры об ассигнованиях и не продвигать свои идеи, нарушающие заключенное ранее двухпартийное соглашение. Представитель президентской администрации заявил, что нужно начать работать с демократами над законопроектами о финансировании на весь год.
Члены палаты представителей проголосовали за продолжение финансирования работы федерального правительства в части военного строительства, обеспечения ветеранов, жилищной сферы, транспорта и энергетики до 19 января 2024 года, остальных направлений - до 2 февраля. Спикер Майк Джонсон внес его, чтобы не допустить приостановку работы кабмина.