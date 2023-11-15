Байден одобрит правительственный бюджет без затрат на Израиль и Украину

«Если он будет принят сенатом, президент подпишет эту постоянную резолюцию, которая сохранит текущий уровень финансирования и не будет содержать вредных политических факторов», - сказал он.

Собеседник канала объяснил, что хотя помощь Украине и Израилю не включили в документ, законодатели должны утвердить правительственный бюджет. Нужно решить неотложные вопросы национальной безопасности и обеспечить закрытие внутренних потребностей, включая гуманитарную помощь, безопасность границ, программу питания женщин, детей и младенцев (WIC) и другие важные приоритеты.

Чиновник призвал республиканцев прекратить споры об ассигнованиях и не продвигать свои идеи, нарушающие заключенное ранее двухпартийное соглашение. Представитель президентской администрации заявил, что нужно начать работать с демократами над законопроектами о финансировании на весь год.

Члены палаты представителей проголосовали за продолжение финансирования работы федерального правительства в части военного строительства, обеспечения ветеранов, жилищной сферы, транспорта и энергетики до 19 января 2024 года, остальных направлений - до 2 февраля. Спикер Майк Джонсон внес его, чтобы не допустить приостановку работы кабмина.