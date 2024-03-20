Байден объявил о достигнутом соглашении по бюджету США

«Мы пришли к соглашению с лидерами конгресса о дальнейших действиях по оставшимся законопроектам о финансировании на весь год», - сказал он.

По словам Джо Байдена, палата представителей и сенат доработают пакет мер , оперативно утвердят его и передадут президенту. Глава Белого дома пообещал сразу же подписать документы.

Финансовый год завершится 30 сентября. Демократы и республиканцы не могли согласовать окончательный проект с прошлого года из-за разногласий по поводу трат на решение миграционного кризиса и внешнюю политику. Для того, чтобы избежать шатдауна правительства , финансирование разделили на две части и сначала согласовали шесть наименее спорных статей расходов.