Байден объяснил, почему США помогают Украине

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Интервью с американским лидером записывали на минувшей неделе, в эфир оно вышло в воскресенье, 15 октября.

В ситуации вокруг Украины, по словам Байдена, важно было не допустить «оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками [США] по НАТО и находится на границе России».

«Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло», - сказал глава Белого дома.

По словам Байдена Штаты хотят убедиться, что «эти демократии устойчивы». Украина, по словам президента США, играет в этом ключевую роль.

Истинное отношение США к Украине показал недавно обострившийся палестино-израильский конфликт. Обозреватель Джон Лайонс в своей статье отметил, что поддержка Израиля, а также незамедлительное оказание военной помощи разительно отличается от действий Штатов в отношении Украины.