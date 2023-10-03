Байден обсудит помощь Украине с лидерами стран G7
Президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами стран G7 и другими европейскими союзниками по конференц-связи, чтобы заверить их в продолжении помощи Украине. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на источники.
Как выяснило интернет-издание, 3 октября Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен созвонятся с коллегами из Европы. По словам одного из европейских дипломатов, команда американского лидера собирается сообщить, что она работает над соглашением с конгрессом о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. Кроме того, администрация США планирует «снять опасения», что политическое противостояние внутри Соединенных Штатов может помочь России в конфликте.
Axios отметил, что 1 и 2 октября представители администрации Байдена разных уровней разговаривали с коллегами из Европы и стран НАТО. Они убеждали партнеров, что Украина продолжит получать поддержку.
По данным газеты Politico, США выделят киевскому режиму новый пакет помощи до 8 октября. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Соединенных Штатов нет средств для долгосрочной поддержки Украины.