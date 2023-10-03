Байден обсудит помощь Украине с лидерами стран G7

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Как выяснило интернет-издание, 3 октября Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен созвонятся с коллегами из Европы. По словам одного из европейских дипломатов, команда американского лидера собирается сообщить, что она работает над соглашением с конгрессом о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. Кроме того, администрация США планирует «снять опасения», что политическое противостояние внутри Соединенных Штатов может помочь России в конфликте.

Axios отметил, что 1 и 2 октября представители администрации Байдена разных уровней разговаривали с коллегами из Европы и стран НАТО. Они убеждали партнеров, что Украина продолжит получать поддержку.

По данным газеты Politico, США выделят киевскому режиму новый пакет помощи до 8 октября. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что у Соединенных Штатов нет средств для долгосрочной поддержки Украины.