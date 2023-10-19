Байден обратится к нации по конфликтам в Израиле и на Украине

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«Завтра президент Байден обратится к нации, чтобы обсудить наш ответ на террористические атаки ХАМАС против Израиля и продолжающуюся жестокую борьбу России против Украины», - сообщили представители администрации.

Джо Байден произнесет речь в 20:00 по времени Восточного побережья США (20 октября 03:00 по московскому времени) из Овального кабинета.

Американский президент вернулся из однодневного визита в Израиль. Он обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху нападение ХАМАС на юг страны 7 октября, удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа и пообещал оказать военную помощь. Сразу после вылета Джо Байдена обратно в США в центральных районах страны объявили воздушную тревогу.