04 февраля 2025, 06:29

Байден обратился в агентство талантов CAA, чтобы найти работу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Бывший американский президент Джо Байден заключил сделку с  агентством талантов Creative Artists Agency (CAA), которое специализируется на поиске работы для творческих личностей. Об этом сообщила сама организация в Instagram*.

«Бывший президент Джо Байден подписал [соглашение о сотрудничестве] с CAA», - заявили в Creative Artists Agency.

Агентство уже работало с Байденом с 2017 по 2020 годы. В тот период он занимал должность вице-президента. Во время сотрудничества политик издал книгу мемуаров «Обещай мне, папа» и провел большое количество выступлений. Сейчас планы бывшего главы государства неизвестны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично раскритиковал Байдена. По его словам, экс-президент США в 2022 году недостаточно сделал для Украины. Стране пришлось «сражаться в одиночку».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

США Работа Джо Байден
04 февраля 2025, 04:42
Трамп остался доволен переговорами с Трюдо
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social рассказал, что остался доволен результатами переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам американского лидера, Канада согласилась обеспечить безопасность границы с США в обмен на приостановку введения пошлин.

«Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней. За это время мы посмотрим, удастся ли нам достичь окончательной экономической сделки с Канадой», - отметил Трамп.

Ранее канадский премьер объявил о реализации пограничного плана, стоимость которого обойдется казне в один миллиард долларов. Указ о введении 25%-ной пошлины должен был вступить в силу 4 февраля.

Введенные президентом США торговые пошлины против Канады, Мексики и Китая уже принесли много вреда самой стране. Решение Трампа может заставить партнеров и врагов США переосмыслить свою зависимость от американского рынка, что приведет к негативным для Белого дома последствиям.

США Канада Дональд Трамп Пошлины Переговоры
04 февраля 2025, 04:40
Сына Трампа заметили за отстрелом редких уток в запретной зоне Италии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Дональд Трамп-младший, сын действующего главы Белого дома, вероятно, отстреливал редких уток на охраняемой территории в Венеции. На охоте сына Трампа заметили с его новой партнершей, сообщила La Repubblica.

Дональд Трамп-младший отдыхал в Венеции с партнершей в декабре 2024 года. Он отправился с группой друзей на охоту в лагуну, расположенную в заповеднике. Позднее видео сына американского президента опубликовал посвященный охоте сайт. Предположительно, ролик сняли в Валле Пиримпие.

Территория заповедника охраняется нормами Евросоюза. На видео показаны несколько человек, появляется и сам Трамп-младший. Кроме того, охота в Италии, как объяснила La Repubblica, в принципе не разрешена для нерезидентов страны.

Депутат Альянса зеленых и левых, оппозиционной итальянской партии, Луана Дзанделла направила просьбу разобраться в ситуации министра окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратина.

Политик также потребовала министра выяснить, правда ли сын Трампа занимался незаконным отстрелом охраняемого вида птиц, что в Италии является преступлением.

Ранее экоинспекторы Подмосковья напомнили о правилах охоты на пернатую дичь.

Италия Птицы Дональд Трамп Венеция
03 февраля 2025, 21:10
В Британии открыли первую госклинику по отказу от вейпинга для подростков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Детская больнице Олдер-Хей в Ливерпуле открыла службу по отказу от вейпинга для подростков, страдающих зависимостью от вейпов. Об этом сообщила газета The Guardian.

Возраст пациентов - от 11 до 15 лет. Клинику открыли при поддержке Национальной службы здравоохранения в попытке сдержать рост популярности электронных сигарет среди молодежи. В январе в отделении появились первые пациенты.

Лечение будут подбирать индивидуально, в него могут включить никотинозаместительную терапию или другие подходы, которые помогут снизить количество выкуриваемых подростками вейпов. Решение о способах лечения принимают на консультациях.

«Дети, которые курят электронные сигареты, скорее всего, в прошлом курили обычные сигареты, и им нужна защита от возвращения к курению, а также поддержка в отказе от электронных сигарет», - отметили в клинике.

В России вступил в силу закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетних. Штрафы могут достигать двух миллионов рублей.

Дети Здравоохранение Больницы Курение Молодежь
03 февраля 2025, 19:57
Трамп принял неожиданное решение по пошлинам для Мексики
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американский лидер Дональд Трамп приостановил введение 25-процентных пошлин на товары из Мексики. Об этом сообщила президент страны Клаудиа Шейнбаум в своем официальном аккаунте на платформе Х.

Указы Трампа о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики вступили в силу 1-го февраля. Все три страны - крупнейшие поставщики сельскохозяйственной продукции в США.

Шейнбаум назвала разговор с Трампом «хорошим». По ее словам, стороны достигли ряда важных соглашений. В числе прочего Мексика немедленно отправит на усиление северной границы 10 000 бойцов Национальной гвардии для предотвращения контрабанды наркотиков, в частности фентанила.

Соединенные Штаты, в свою очередь, усилят меры по предотвращению контрабанды мощного оружия в Мексику. Команды обеих стран начнут работу по данному соглашению уже сегодня, 3-го февраля.

Информацию о беседе с Шейнбаум Трамп подтвердил в своем аккаунте на Truth Social. По словам президента США, мексиканские гвардейцы будут предотвращать не только незаконный оборот наркотических средств, но и останавливать поток нелегальных мигрантов. Пошлины для Мексики приостанавливаются на месяц, добавил Трамп, с 3-го февраля.

В течение месяца стороны обязались провести переговоры. США представят государственный секретарь Марк Рубио, глава минфина Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.

Мексика США Мигранты Дональд Трамп Пошлины

Новости по теме