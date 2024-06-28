Байден не захотел помиловать Ассанжа

«Нет, это не рассматривается», - сказала она.

Ассанж признал свою вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Ему вынесли приговор, равный пяти годам заключения, которые он уже провел в британской тюрьме. После выхода на свободу публицист отправился в Австралию.

Журналист стал известен благодаря созданию сайта WikiLeaks, где опубликовали сотни тысяч конфиденциальных данных. Среди них оказалась секретная информация о войнах в Ираке и Афганистане, условиях в тюрьме Гуантанамо, дипломатической переписке и личных сообщениях Хиллари Клинтон, когда она баллотировалась на пост президента.