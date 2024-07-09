09 июля 2024, 10:53

Байден не выйдет из предвыборной гонки по личным мотивам

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию. Как сообщило РИА «Новости», это не на шутку беспокоит демократов в конгрессе и союзников в Европе.

Одна из причин желания Байдена заполучить должность - его сын Хантер, которому грозит уголовное преследование. Такое мнение озвучил научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Он (Байден - прим. ред.) считает, что пребывание в должности защищает от любых подобных дел», - сказал Васильев.

Кроме того, Байден убежден, что голосовать будут не за него, а против бывшего американского лидера Дональда Трампа. В последнее время политика очень дискредитировали в медийной среде.

«Он (Байден - прим. ред.) твердо знает, что власть Трампу ни за что не отдадут», - добавил политолог.

Тем не менее Демпартия оказалась в «заложниках» Байдена, потому что нынешний президент набрал большинство голосов на праймериз, указали авторы материала. Снять свою кандидатуру может только он сам.

«В Демократической партии накануне выборов разразился серьезнейший политический кризис», - написали авторы публикации.

Ранее Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Однако союзники США по НАТО опасаются, что политик потерпит поражение на предстоящих выборах. Украинский президент Владимир Зеленский уже начал готовиться к снижению уровня поддержки от Запада на этом фоне. Иностранные обозреватели заметили, что он настороженно смотрит на события в мире и допускает вероятное переизбрание Трампа.

Несмотря на критику и призывы снять свою кандидатуру на пост президента США, Джо Байден планирует продолжать предвыборную кампанию. Как сообщило РИА «Новости» , это не на шутку беспокоит демократов в конгрессе и союзников в Европе.

США Уголовное дело Конгресс США Европа Дональд Трамп Джо Байден
09 июля 2024, 11:41
Россия и Северная Корея усилят отношения во всех сферах — Песков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента [России Владимира] Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей», - подчеркнул он.

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметили эксперты, он не направлен против других стран, но является неким предупреждением.

При этом страны развивают отношения и в других сферах, в том числе в торговле. Например, Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию.

При этом российская сторона считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию : ввела антироссийские санкции из-за сотрудничества с КНДР.

Северная Корея Россия
09 июля 2024, 11:28
Россия максимально внимательно проследит за саммитом НАТО в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Российская сторона будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Североатлантический альянс считает Россию врагом, напомнил официальный представитель Кремля. Блок неоднократно декларировал цель нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Альянс также непосредственно принимает участие в украинском конфликте.

«Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», - отметил официальный представитель Кремля.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговой декларации включение Украины в альянс назовут необратимым , заявили американские журналисты. Наличие такой формулировки станет «важным сигналом» для России и Украины.

Саммиты США Россия НАТО
09 июля 2024, 11:16
Песков рассказал, какой павильон на ВДНХ посетят Путин и Моди
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин посетит вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди павильон «Атом» на ВДНХ. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Москву с официальным визитом прилетел индийский премьер. По словам Пескова, Путин и Моди начнут свой рабочий день с экскурсии по павильону «Атом», который является самым интересным в экспозиции ВДНХ.

Пресс-секретарь президента добавил, что российский лидер 8 июля порядка трех часов разговаривал с индийским премьером. Он добавил, что общение тет-а-тет было содержательным и проходило в неформальной обстановке.

Моди прибыл в российскую столицу 8 июля. Он посетил резиденцию президента в Ново-Огареве, где провел беседу с Путиным за чашкой чая. Журналист Павел Зарубин опубликовал видео с их встречей. На кадрах видно, что Моди и Путин общались в домашней обстановке на свежем воздухе.

Индия Владимир Путин Нарендра Моди ВДНХ
09 июля 2024, 11:02
«Сакральная жертва». Стал известен план США по смене власти в Грузии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Руководство США планирует поменять в Грузии власть. Ради достижения цели оно может реализовать план с «сакральной жертвой» из протестующих. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-бюро СВР рассказали, что Белый дом может решиться на провокацию, чтобы направить «гнев народа» на грузинских правоохранителей и руководство страны. Представители внешней разведки напомнили о ситуации на Украине 10 лет назад и добавили, что США имеют богатый опыт в разжигании протестов.

«Достаточно вспомнить киевский Майдан десятилетней давности, где на „алтарь демократии“ были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками», - указали в пресс-бюро.

Ранее в Грузии из-за законопроекта об иноагентах прошла волна протестов. Несмотря на вето президента, закон вступил в силу. В стране создадут специальный реестр организаций, получающих более 20% своего финансирования из других государств.

После этого США ввели визовые ограничения для десятков грузинских граждан.

Разведка Грузия США Протесты

Новости по теме