Байден не выступил с телеобращением после атаки Ирана на Израиль, побоявшись эскалации

Американский президент Джо Байден специально вел себя сдержанно после атаки Ирана на Израиль. Он не стал выступать с телеобращением, чтобы не провоцировать эскалацию. Об этом заявило Politico , ссылаясь сразу на несколько чиновников.

Один из собеседников издания отметил, что Байден не планировал выступать перед населением США по поводу конфликта на Ближнем Востоке.

«Президентское выступление, скорее всего, приведет к эскалации напряженности и может спровоцировать Тегеран», - подчеркнул источник агентства.

Накануне в Белом доме обсудили идею выступления президента США после атаки Ирана на Израиль. Но советники Байдена пришли к выводу, что это может привести к эскалации конфликта.

Иран выпустил по Израилю примерно 150 ракет и свыше 100 дронов. ЦАХАЛ при помощи иностранных военных отбил атаку. Поэтому большинство из ракет и беспилотников не достигли территории страны. Байден сообщил, что Соединенные Штаты направили в Израиль дополнительные силы.