16 января 2025, 05:04

Байден не упомянул Россию в прощальной речи

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он пообещал мирную передачу власти, рассказал об изменении климата, но ни разу не упомянул Россию. Газета The Guardian транслировала его выступление.

Байден завершил свою 50-летнюю политическую карьеру. Он выступил из Овального кабинета в прайм-тайм, речь заняла около 15 минут. За это время президент ни разу не упомянул Россию.

Он заявил о формировании олигархии, обладающей огромным богатством, властью и влиянием, но пожелал успехов республиканцу Дональду Трампу и пообещал мирно передать ему бразды правления. Байден отдал дань уважения идее либеральной демократии, призвал внести в конституцию поправки о лишении любого президента иммунитета от судебного преследования , предупредил о разрушительных последствиях изменения климата.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Его инаугурация намечена на 20 января.

США Белый дом в США Россия Джо Байден
15 января 2025, 22:49
Россиян обвинили в использовании французских виз для въезда в Финляндию
Читайте нас в: Google Новости
Граждане России используют французские визы ради проникновения в Финляндию. Об этом сообщил местный портал Schengen News.

Авторы материала напомнили, что с осени 2022 года Финляндия перестала принимать заявления и не выдает шенгенские визы россиянам, однако они смогли найти способ обойти это ограничение.

По словам авторов статьи, граждане России получают французские визы, а затем с их помощью попадают в Финляндию и другие страны- члены Евросоюза. В связи с этим в финском издании выразили опасения «по поводу эффективности политики страны».

Ранее решение властей Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам вызвало критику в Евросоюзе. Владельцы такой карты могут более свободно передвигаться по Европе и имеют право находить работу на ее территории. В ЕС считают, что венгерское руководство создало угрозу безопасности своих граждан.

Финляндия Визы Россия Евросоюз
15 января 2025, 21:19
Трамп заявил о скором освобождении заложников в секторе Газа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении израильских заложников в секторе Газа, ссылаясь на достигнутые договоренности по этому вопросу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

Информацию о том, что палестинская группировка освободит заложников из числа израильтян сообщил и телеканал Al Jazeera , ссылаясь на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - уточнил канал.

Кроме того, по информации телеканала Израиль освободит около 250 палестинских заключенных, а также отведет силы на глубину 700 метров от границ сектора Газа.

До этого Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план полной ликвидации движения ХАМАС , если к инаугурации Трампа не получится договориться по пленным.

США Заключенные Израиль Белый дом в США Вашингтон Тюрьмы Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина
15 января 2025, 20:35
Будущий глава ЦРУ пообещал возобновить сотрудничество с Россией
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
США следует сотрудничать с Россией на взаимовыгодных условиях. Претендент на пост директора ЦРУ Джон Рэтклифф пообещал в случае назначения настроить нового президента Дональда Трампа на восстановление связей. Он заявил об этом на слушаниях в сенате, сообщил CBS News.

Рэтклифф заявил о самой сложной обстановке в ​​сфере национальной безопасности за всю историю Штатов. Украинский кризис, по его словам, способен втянуть США в конфликт с ядерной державой. Кандидат призвал предотвратить превращение враждебных американо-российских отношений в непреднамеренную войну.

«Как директор ЦРУ я буду предупреждать президента, когда русские пытаются нанести ущерб интересам США, но я также буду давать президенту советы, когда есть возможности работать над взаимовыгодными результатами с Россией», - сказал он.

В прошлом Рэтклифф возглавлял Национальную разведку США, работал в сенате и конгрессе. Его кандидатуру считают более традиционной, чем остальные предложенные Трампом на должности в американском правительстве, например потенциальный глава Пентагона Питер Хегсет.

Международные отношения Дональд Трамп Россия ЦРУ
15 января 2025, 20:07
В Газе достигли соглашения о прекращении огня
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Израиль и палестинское движение ХАМАС смогли достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

Высокопоставленный источник рассказал журналистам, что стороны заключили сделку спустя несколько часов напряженной работы посредников.

Детали и условия достигнутого соглашения пока не приводились. Официальное заявление опубликуют в ближайшее время.

По данным телеканала Al Jazeera, делегация ХАМАС передала посредникам согласие на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

В первых числах января советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что представители Израиля и ХАМАС в ближайшее время начнут переговоры об освобождении заложников и прекращении огня.

Израиль Газ Переговоры Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме