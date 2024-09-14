Политики встретились в Вашингтоне. После речи Стармера журналисты спросили, как Байден отнесся к заявлениям Путина о прямом вовлечении Запада в украинский конфликт и ответных мерах на снятие запрета с ударов по России.

«Я не думаю много о Путине», - сказал он.

В отличие от Байдена, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби признался, что воспринял предупреждение российского президента всерьез. Однако, по его словам, США поступят по собственному усмотрению.

Из-за риска эскалации англосаксы до сих пор не дали Украине разрешение использовать западное оружие для ударов по России , сообщило издание ITV. Этот вопрос стал одной из ключевых тем встречи Байдена со Стармером.