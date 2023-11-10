Байден не справился с подаренной футболкой и пошутил над тем, что часто падает

Перед выступлением на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе Джо Байдену подарили красную футболку. Американский президент попытался надеть ее поверх рубашки, но самостоятельно с этой задачей не справился - ему помог ранее выступивший спикер.

Во время выступления американского президента в зале раздался звук падения.

«Хочу, чтобы журналисты знали: это был не я», - пошутил американский президент, кадры падений которого часто облетают мировые СМИ.

Так, в октябре он споткнулся и чуть не упал , поднимаясь на сцену в Филадельфии. В сентябре чуть не рухнул, спускаясь по трапу самолета. А в июне упал и не смог самостоятельно встать на сцене после выступления перед выпускниками академии ВВС США.