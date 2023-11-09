Байден не одобрит проект помощи Израилю без средств для Украины

Она отметила, что пока сложно давать прогнозы по поводу того, каким именно выйдет законопроект.

«Мы хотим видеть, как Конгресс продвигается вперед в финансировании важнейших приоритетов. <…> Поэтому мы не примем отдельный законопроект, касающийся только Израиля, который оставляет Украину без поддержки», - пояснила представительница Белого дома.

Представители Демократической партии в сенате США заблокировали законопроект о срочной помощи Израилю без Украины. Сенаторы-демократы планируют представить собственный законопроект о дополнительном финансировании двух стран.

В конце октября Республиканская партия разработала законопроект о выделении средств на помощь Израилю без Украины. В связи с этим Белый дом предупредил, что Джо Байден может наложить вето на этот законопроект, если его примет конгресс.