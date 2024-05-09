Байден назвал условие, при котором США ограничат поддержку Израиля

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«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», - заявил Байден.

По его словам, США в декабре 2023 года поставили Израилю бомбы. ЦАХАЛ использовал их в секторе Газа, в результате чего погибли гражданские лица.

Накануне в Минобороны США заявили о пересмотре плана поставок Израилю военной помощи. Причиной такого решения в ведомстве назвали события в Рафахе.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планирует войти в Рафах, чтобы уничтожить членов радикального движения ХАМАС.

Израильские военные уже начали точечную операцию в этом городе.