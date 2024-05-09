Байден назвал условие, при котором США ограничат поддержку Израиля
Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах американская администрация не будет поставлять ей оружие. Его слова передал телеканал CNN.
«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», - заявил Байден.
По его словам, США в декабре 2023 года поставили Израилю бомбы. ЦАХАЛ использовал их в секторе Газа, в результате чего погибли гражданские лица.
Накануне в Минобороны США заявили о пересмотре плана поставок Израилю военной помощи. Причиной такого решения в ведомстве назвали события в Рафахе.
В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планирует войти в Рафах, чтобы уничтожить членов радикального движения ХАМАС.
Израильские военные уже начали точечную операцию в этом городе.