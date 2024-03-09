09 марта 2024, 11:15

Байден назвал условие для дебатов с Трампом

Читайте нас в: Google Новости

Президент США Джо Байден поставил условие, при котором он сможет участвовать в дебатах с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. В частности, американский лидер примет решение в зависимости от поведения соперника, сообщило агентство Bloomberg.

«Это зависит от его поведения», - заявил Байден журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Президент США уклонился от прямого ответа на призыв Трампа принять участие в осенних теледебатах.

Трамп пригласил Байдена на публичный разговор 6 марта. Он согласен на дебаты с действующим президентом в любое время и любом месте.

Ранее СМИ узнали, с кем президент США советуется, когда нужно принять сложное решение. Как оказалось, американский лидер не доверяет консультациям специалистов Белого дома, а прислушивается к рекомендациям старых друзей.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
09 марта 2024, 11:46
Президент Франции Макрон закрепил в конституции право женщин на аборты
Читайте нас в: Google Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на аборты. Изменения внесли в конституцию страны, текст опубликовали в официальном журнале Пятой республики, сообщило РИА «Новости».

Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. Прерывание беременности разрешено в республике с 1975 года.

«Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом», - указано в добавленной статье.

Закон президент подписал в Международный женский день. Поводом для появления этого законопроекта стали выступления активистов во Франции после того, как в США отменили право на аборт.

Ранее феминистки в Польше 8 марта собрались на уличной акции протеста. Они устроили митинг, чтобы добиться доступности средств «аварийной контрацепции» без рецептов. Аборты в Польше запрещены с 1993 года.

Беременность Законы Женщины Франция 8 Марта
09 марта 2024, 11:32
Русский язык начнут преподавать в Ливии
Читайте нас в: Google Новости
В университете ливийского Бенгази рассчитывают, что русский язык будет включен в образовательную программу на ряде факультетов. У студентов есть также интерес к российской культуре и истории. Как стало известно «360», в ливийском вузе уже к концу года готовы принять преподавателей и студентов из Российской Федерации.

Образование и наука в арабском мире имеют крепкие исторические корни. А на данном этапе сотрудничество российских и ливийских университетов будет способствовать развитию современных технологий и науки, укреплению партнерских связей двух стран.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Кстати, образование в Бенгази классическое. В вузе обучаются четыре года, причем парни и девушки учатся вместе. Стоит отметить, что граждане Ливии могут получать высшее образование в университете абсолютно бесплатно.

В свою очередь университет Бенгази может стать популярным местом для обучения российских студентов и повышения квалификации преподавателей-арабистов. Ливия как колыбель цивилизаций была бы интересна геологам и археологам.

Первые шаги в налаживании образовательных контактов уже сделаны. Не так давно, во время рабочей встречи в Москве ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова с послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви и послом РФ в этой стране Айдаром Аганиным была достигнута договоренность о сотрудничестве с университетами Триполи и Бенгази по широкому спектру дисциплин - от фундаментальной медицины и лечебного дела до прикладной математики и инженерии.

«К концу года планируется к сдаче весь комплекс университета в Бенгази. Естественно, это и жилье для преподавателей, и общежития для студентов. Все будет на высшем уровне. Очень рассчитываем на сотрудничество с вузами РФ. Даже если не получится привезти сюда российских преподавателей, мы обратимся к коллегам из Египта, у которых есть большой опыт преподавания, в том числе русского языка», - заявил ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси.

В Бенгази рассчитывают, что после завершения строительства комплекса обучение в нем будет вестись на мировом уровне. В этом научно-образовательном центре, как ожидается, русский будет преподаваться как один из официальных мировых языков. Важным шагом было бы обеспечение учебных заведений российскими учебниками и иной материально-технической базой. Кстати, в Министерстве просвещения РФ отмечали, что планируют воспользоваться знаменательной датой - 225-летием со дня рождения Пушкина, - чтобы усилить позиции русского языка в мире.

Как восстанавливается Ливия Современная Ливия возрождается после кровопролитной гражданской войны и хаоса, в которые ввергли страну западные «демократические» режимы. Москва в этом ренессансе не остается в стороне, оказывая значительное дипломатическое влияние для установления прочного мира и восстановления целостности государства.

Восстанавливаются утраченные экономические, культурные и образовательные контакты. В частности, огромный потенциал у многоуровневых отношений Москвы с Бенгази - столицей Киренаики и вторым по численности городом Ливии, восстановлением которого занимается маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Сегодня новую страницу в своей истории пишет один из старейших вузов страны - университет Бенгази.

Открытие нового современного научно-образовательного центра должно состояться до конца этого года - его восстановление начали по личному поручению фельдмаршала Хафтара. При этом вуз не прекращал работу даже во время горячей фазы вооруженного противостояния.

Преподаватели вспоминают, что 2014–2015 годах во время городских боев было разрушено большинство зданий, а учебные заведения использовались как защитные сооружения. Однако даже в это время студенты продолжали учиться, для них была адаптирована образовательная программа. Некоторые учащиеся воевали в рядах национальной армии против боевиков ИГИЛ* (запрещенная организация в РФ), но и они продолжали свое обучение.

Интерес к России и русскому языку - огромный При университете есть департамент международного сотрудничества. Подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с некоторыми европейскими и арабскими вузами. Пока в этом списке российских учебных заведений нет, но в Бенгази рассчитывают, что эта ситуация временная. Ведь в стране есть большой запрос на изучение русского языка.

«У нас есть языковой факультет, где обучаются французскому, итальянскому, английскому языкам. Хотелось бы, чтобы туда добавился русский язык. Русский язык является очень важным, и некоторые наши студенты получили гранты и обучаются сейчас в РФ. Скоро они получат магистерскую степень. Будем надеться, что сотрудничество вузов Бенгази с российскими вузами выйдет на новый уровень», - заявил ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси.

Ливия Русский язык Международные отношения Россия Образование
09 марта 2024, 11:28
Трамп встретился с Орбаном во Флориде
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своем имении во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского политика.

«Трамп и Орбан на встрече в Мар-а-Лаго обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации», - передали представители экс-президента.

Венгерский политик на своей странице в соцсети Facebook* написал о встрече, назвав Трампа президентом.

«Сделайте Америку снова великой, господин президент!» - заявил Орбан.

На встрече также присутствовали и ближайшие сотрудники политиков, в частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметило издание MTI.

Ранее Трамп раскритиковал обращение нынешнего лидера США Джо Байдена к конгрессу. Речь преемника о положении союза он назвал худшей из когда-либо произнесенных и позором для страны.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России

США Венгрия Дональд Трамп Россия Джо Байден
09 марта 2024, 11:26
Власти Армении заявили о работе над идеей вступления в Евросоюз
Читайте нас в: Google Новости
Руководство Армении активно обсуждает вопрос вступления страны в Евросоюз. Об этом телеканалу TRT World заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Он отметил, что в стране прорабатывают различные варианты ответа на вызовы, которые встали перед Арменией в последние годы. Глава МИД подтвердил, что государство рассматривает «существующие новые возможности».

«Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС», - добавил Мирзоян.

Ранее министр иностранных дел Армении провел телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили ситуацию на Южном Кавказе и отношения между двумя странами.

Разговор состоялся 5 марта по инициативе российской стороны. На следующий день секретарь Совбеза Армении Армен Григорян обратился к России с требованием прекратить работу иностранных пограничников в столичном аэропорту Звартноц.

Армения Евросоюз

Новости по теме