Байден назвал удары США по объектам в Сирии соответствующими уставу ООН

«США приняли соразмерное и необходимое действие в соответствии с правом на оборону, закрепленным в уставе ООН, а также действующим международным правом», - сказал американский лидер.

Байден отметил, что удары оказались необходимы для защиты граждан США как в самой стране, так и за пределами страны. Он подчеркнул, что подобные действия продолжатся в качестве ответа на атаки или угрозы.

Американские военные утром в пятницу нанесли воздушные удары по двум объектам КСИР в восточной части Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что они стали ответом на якобы серию нападений на персонал из США в Сирии и Ираке.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что эти атаки стали огромной ошибкой и принесут последствия для США на Ближнем Востоке.