20 декабря 2023, 07:30

Байден назвал Трампа «старым приятелем» Путина

РИА «Новости»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал «старым приятелем» Владимира Путина своего предшественника Дональда Трампа, когда тот процитировал российского лидера. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пул Белого дома.

«Трамп на выходных поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже процитировал его в эти выходные. Это неудивительно», - отметил Байден.

Президент США добавил, что между Россией и «поместьем Трампа» много общего.

Бывший американский лидер и бизнесмен процитировал Путина на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Он перефразировал сказанную президентом России фразу на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Тогда Путин отметил, что власти США показали «гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии». Также российский лидер назвал все происходящее с Трампом - преследованием по политическим мотивам «своего политического конкурента».

Предприниматель же процитировал Путина, чтобы показать, что американская демократия в опасности, уточнили в агентстве.

Суд в Колорадо запретил Трампу принимать участие в местных праймериз, благодаря которым определят кандидата от республиканцев на выборах президента США в следующем году. Причиной такого решения стал штурм Капитолия, который произошел в 2021 году.

США Белый дом в США Дональд Трамп Россия Владимир Путин Джо Байден
20 декабря 2023, 07:42
Путин указал на становление Украины на путь терроризма
РИА «Новости»
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Украина при поддержке западных стран открыто встала на путь терроризма, российский спецслужбам необходимо усилить свою работу по всем направлениям. Об этом в видеообращении ко Дню работника органов безопасности сказал президент России Владимир Путин.

«Киевский режим, как мы знаем, при прямой поддержке иностранных спецслужб открыто встал на путь фактически государственного терроризма, террористических методов. Это диверсии против общественных деятелей, представителей органов власти, мирных граждан», - сказал он.

Путин отметил, что также украинская сторона совершает террористические акты против объектов энергетической и транспортной инфраструктуры.

Президент призвал усилить по всем направлениям антитеррористическую работу, использовать весь комплекс оперативных и технических возможностей, активно сотрудничать с Минобороны и другими профильными ведомствами.

Ранее Путин поручил блокировать сайты , которые занимаются сбором денежных средств для ВСУ.

Владимир Путин Украина
20 декабря 2023, 07:12
«Судить по шагам людей, а не только по словам». Зеленский отказался верить обещаниям Шольца
РИА «Новости»
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Германия помогла Украине и заняла второе место по объему поставок. Однако исполнит ли канцлер Олаф Шольц свое обещание поддерживать страну до последнего, покажет время. Президент Владимир Зеленский заявил об этом на итоговой пресс-конференции, сообщило РИА «Новости».

Корреспондент Der Spiegel спросил украинского лидера, поверил ли он обещаниям ФРГ поддерживать Украину до конца. Владимир Зеленский ответил, что Германия уже оказала большой объем помощи, заняла второе место по финансовой и военной поддержке. Однако окончательную оценку можно дать только по прошествии времени.

«Я хочу поблагодарить только немецкое общество и его за то, что вы это сделали. Что такое до конца просто? Посмотрим, будем судить по шагам людей, а не только по словам», - сказал он.

Германия занялась обучением украинских офицеров , передала танки Leopard , снаряды, беспилотники, радар TRML-4D и другие виды вооружений. В 2024 году страна отправит на Украину почти 200 тысяч артиллерийских боеприпасов.

Германия Владимир Зеленский Олаф Шольц
20 декабря 2023, 05:32
«Черт побери». Байден выругался на мемориальной службе
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы, посвященной памяти Сандры О’Коннор. Она была первой в истории женщиной, назначенной на должность судьи Верховного суда страны, сообщило РИА «Новости».

Трансляцию выступления вел Белый дом. Байден в своей речи отметил исключительность женщин и отдельно О’Коннор, но в своеобразной манере.

«Помогала вдохновлять поколения женщин в каждой части американской жизни, включая и сам суд. Помогала открывать двери, защищать свободы и доказывать, что женщины могут не только делать то же, что и мужчины, но часто делать это куда лучше, черт побери», - заявил американский лидер.

После своей эмоциональной реплики Байден извинился за сказанное им ругательство.

В нынешнем составе Верховного суда четыре женщины и пять мужчин.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз , на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года.

Президент США Джо Байден выругался во время выступления в кафедральном соборе Вашингтона во время мемориальной службы, посвященной памяти Сандры О’Коннор. Она была первой в истории женщиной, назначенной на должность судьи Верховного суда страны, сообщило РИА «Новости».

США Суд Джо Байден
20 декабря 2023, 04:20
Суд в Колорадо запретил Трампу участвовать в местных праймериз
РИА «Новости»
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Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Судебная инстанция приняла такое решение на основании третьего пункта 14-й поправки к Конституции США.

В нем говорится, что если человек, занимавший военную или гражданскую должность, «участвовал в мятеже или восстании против США», то после этого он не может занимать государственные должности (сторонники Трампа штурмовали Капитолий в 2021 году).

Это первое подобное решение, причем знаковое. Суд впервые применил в этом деле положения времен Гражданской войны.

В штабе Трампа судебное решение назвали ошибочным и обещали подать апелляцию в Верховный суд. Стоит отметить, что президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года, причем от демократов желает переизбраться Джо Байден.

Ранее политолог Юрий Светов США не откажутся от своих задач и целей на внешней арене в случае избрания Дональда Трампа президентом в 2024 году. По его мнению, разговоры о вероятном отказе Соединенных Штатов от финансирования Украины после избрания Байдена звучат смешно.

США Суд Дональд Трамп Выборы президента США

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