05 июля 2024, 04:10

Байден назвал себя чернокожей женщиной

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден допустил очередной промах во время интервью, описав себя как чернокожую женщину. Это произошло в эфире WURD Radio в Филадельфии, сообщило издание Daily Mail.

«Кстати, я горжусь тем, что, как я уже сказал, являюсь первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной, служащей с чернокожим президентом», - заявил американский лидер.

Он обсуждал поддержку афроамериканских общин. Вероятно, Байден хотел подчеркнуть назначение Камалы Харрис как первой чернокожей женщины на посту вице-президента США. Кроме того, и он сам в прошлом работал на такой же должности вместе с чернокожим президентом, но в итоге он смешал все в кучу.

Это было первое интервью Байдена после провальных теледебатов с его предшественником Дональдом Трампом. Он признал, что они были «плохими», добавив, что «90 минут на сцене не стирают того, что делал в течение трех с половиной лет» в качестве президента страны.

Сейчас политическое будущее Байдена оказалось под вопросом из-за растущего давления с требованием уйти в отставку.

Ранее The Washington Post опубликовала список кандидатов ему на замену , где на первое место поместила Камалу Харрис, на второе - губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер.

США Интервью Джо Байден
05 июля 2024, 04:40
Мужчина решил повторить сюжет из порно и получил химический ожог
Freepik
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Англичанин, вдохновившись порнофильмом, решил разнообразить секс с возлюбленной, а в итоге получил химический ожог. Об этом написала газета Daily Mirror.

По данным издания, 39-летний Нейт Хилл хотел добавить страсти в отношения со своей партнершей. В поиске вдохновения пара решила вместе посмотреть порно. После чего женщина предложила возлюбленному избавиться от волос в паху, чтобы повторить один из эпизодов фильма.

Мужчина пошел в ванную, чтобы воспользоваться кремом для удаления волос. Но после этого он почувствовал невыносимое жжение. Смыв крем, он увидел, что кожа в паху покрылась волдырями.

На лечение ожогов ушло несколько недель. Пострадавший использовал заживляющие мази и прикладывал к паховой области замороженные овощи. На протяжении этого периода ему нельзя было заниматься сексом.

Ранее в Канаде молодая пара попыталась заняться сексом машине прямо на ходу. В результате автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, а нетерпеливые возлюбленные получили серьезные травмы.

Великобритания Болезни Секс
05 июля 2024, 02:05
Правительство Финляндии с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну
РИА «Новости»
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Правительство Финляндии предложило внести поправки в законы «об иностранцах» и «о научных работниках и студентах», которые ужесточат правила въезда в страну. Изменения могут вступить в силу с 1 сентября.

«Новые поправки в законодательство позволят более эффективно, чем раньше, предотвращать уклонение от выполнения положений о въезде», - пояснили в правительстве.

Планируется, что президент Финляндии рассмотрит и утвердит поправки в пятницу, 5 июля. Согласно поправкам в закон об иностранцах, основаниями для отказа вы выдаче вида на жительства могут стать предоставление ложной информации, незаконное пребывание и незаконная работа на территории страны, а также брак по расчету.

Кроме того, планируется ужесточить требования для просителей убежища. Беженцы не смогут изменить правовые основания для пребывания в Финляндии, работать или получить ВНЖ.

«Это позволит предотвратить случаи, когда заявитель подает заявление о предоставлении убежища с единственной целью найти работу или учиться в Финляндии», - уточнили в правительстве.

В случае отказа во въезде биометрические данные просителя передадут в шенгенскую информационную систему.

Ранее финские СМИ сообщили, что у границ страны скапливаются нелегальные мигранты. Власти Финляндии обвинили в миграционном кризисе Россию.

Финляндия Мигранты Законы Правила Беженцы
05 июля 2024, 01:57
Ближайшие 48 часов станут решающими для карьеры Байдена
РИА «Новости»
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Следующие двое суток станут решающими для политической карьеры президента США Джо Байдена после его провального выступления на теледебатах. Об этом сообщил телеканал CNN.

В пятницу, 5 июля, Байден должен дать интервью на американском телевидении, причем вопросы ему задать еще более сложные, чем на самих дебатах.

Все больше демократов сомневаются в том, что он сможет победить своего предшественника Дональда Трампа. Теперь каждое публичное выступление Байдена будут критически оценивать, отмечая любые его промахи.

При этом американский лидер «отчаянно борется», пытается спасти свою политическую карьеру. Только его все чаще критикуют, а люди сомневаются, что он добьется переизбрания на пост главы государства этой осенью.

Ранее Трамп высмеял Байдена из-за его оправданий после неудачных теледебатов, отметив, что тот во время выступления «подавился, как собака костью».

До этого американский лидер признался в беседе со сторонником, что обдумывает целесообразность борьбы за пост президента США.

США Белый дом в США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
05 июля 2024, 01:20
Лейбористы вышли вперед на парламентских выборах в Британии
РИА «Новости»
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В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вышла вперед на выборах в новый парламент, значительно опередив консерваторов. Опрос на выходе с избирательных участков провел институт Ipsos UK.

В Великобритании оппозиционная Лейбористская партия вышла вперед на выборах в новый парламент, значительно опередив консерваторов.

Опрос на выходе с избирательных участков провел институт Ipsos UK.

Согласно опросу лейбористы получили 410 мандатов, консерваторы оказались на втором месте - 131 мандат, «Либеральные демократы» заняли третье место - 61, а молодая партия Reform UK Найджела Фаража - 13.

Консервативная партия страны впервые за 14 лет уйдет в оппозицию, утратив свои позиции на выборах в парламент страны. При этом отмечается, что формирования большинства в Палате общин необходимо получить 326 мест.

Рейтинг консерваторов начал снижаться с осени 2021 года. На тот момент тори и лейбористы пользовались равной поддержкой, но потом стал нарастать разрыв, причем в пользу последних. Наиболее сильными позиции лейбористов оказались осенью 2022 года, достигнув рекорда перед премьерством Риши Сунака.

Новым британским премьер-министром после победы лейбористов может стать юрист Кир Стармер, возглавляющий партию с 2020 года.

Ранее посольство России объяснило антироссийские вбросы перед выборами в Великобритании желанием тори привлечь электорат на свою сторону, так как рейтинги у них рухнули.

Великобритания Оппозиция Выборы в Великобритании

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