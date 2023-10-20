Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»
Американский лидер Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая будет приносить дивиденды будущим поколениям. Об этом он заявил в телеобращении к нации. Его слова привел ТАСС.
Он отметил, что собирается направить в конгресс экстренный запрос на финансирование нужд американской нацбезопасности, подразумевая, что эти деньги пойдут украинской стороне и израильскому государству.
«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, - это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», - подчеркнул он.
О какой сумме идет речь, Байден не уточнил.
В этом же обращении он заявил, что США не хочет воевать с Россией , однако будет защищать каждый сантиметр НАТО, если РФ нападет на союзников альянса.