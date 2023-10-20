Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией»

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Он отметил, что собирается направить в конгресс экстренный запрос на финансирование нужд американской нацбезопасности, подразумевая, что эти деньги пойдут украинской стороне и израильскому государству.

«Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, - это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», - подчеркнул он.

О какой сумме идет речь, Байден не уточнил.

В этом же обращении он заявил, что США не хочет воевать с Россией , однако будет защищать каждый сантиметр НАТО, если РФ нападет на союзников альянса.