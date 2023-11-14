Байден назвал «нового» американского президента

«Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем», - сказал он.

Ранее Харрис заявила о вероятном переходе к ней власти от Байдена, учитывая пожилой возраст лидера США, которому в этом году исполнится 81 год.

Это не первая путаница Байден с должностями. Ранее он перепутал канадского премьер-министра Джастина Трюдо с самим собой и назвал его «Джо». Конфуз случился на саммите в Вашингтоне «Партнерство Америк для экономического процветания». Во время мероприятия политики обсудили укрепление экономической стабильности на Западе.

Другой курьез произошел на встрече Байдена со спонсорами своей избирательной кампанией в сентябре. Президент США заявил, что хочет залезть на дерево и не слезать.