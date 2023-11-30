Байден назвал лидера Китая именем умершего политика

«Дело вот в чем. И я говорил это Дэн Сяопину в Гималаях, говорил другим мировым лидерам: никогда не ставьте против американцев!» - заявил Байден на мероприятии по его экономической программе.

Эту историю американский президент рассказывал ранее неоднократно, и в ней всегда фигурировал лидер КНР Си Цзиньпин, с ним Байден контактировал в тот период, когда был вице-президентом США.

Дэн Сяопин - китайский политик, с которым Байден общался в 1979 году. В 1997 году Дэн Сяопин скончался, поэтому не мог быть участником философских бесед у подножия Гималаев.

Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон заявил, что лидер страны больше не способен выполнять свои обязанности и вообще уже «деградировал». Байдена он назвал угрозой для национальной безопасности США.