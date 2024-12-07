07 декабря 2024, 02:58

Байден назвал число американских солдат в Европе для сдерживания России

РИА «Новости»
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В странах Европы находятся 80 тысяч американских военнослужащих. Их направили туда якобы с целью сдерживания российской агрессии. Об этом президент США Джо Байден заявил в письменном уведомлении конгрессу, сообщило РИА «Новости».

«Около 80 тысяч военнослужащих вооруженных сил США направлены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе», - отметил он.

Причиной их пребывания там Байден назвал якобы сдерживание предполагаемой агрессии со стороны России. Помимо стран НАТО американские солдаты размещены в Косове, Саудовской Аравии, Иордании и в Ливане.

Ранее помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил на саммите G20 в Бразилию, что США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по российским территориям.

Вечером 21 ноября президент Владимир Путин в своем обращении напомнил, что у России есть право применить оружие против военной инфраструктуры стран НАТО, использующих свое вооружение против нее.

США Европа Джо Байден
07 декабря 2024, 02:24
Защита границы или подготовка солдат? Что делают бойцы «Вагнера» в Белоруссии
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Обученные бойцами ЧВК «Вагнер» силовики в Белоруссии готовы дать отпор украинским диверсантам. Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» Константин Луговой рассказал ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, чем занимаются его коллеги в братской республике.

Он напомнил, что одна часть группировки ушла в Африку, другая - в Белоруссию. Бойцы находятся там уже год и три месяца. Луговой сообщил, что они обучают коллег из Союзного государства.

«Методично, системно занимаются подготовкой всех силовых структур. И МВД, и военных подразделений», - рассказал командир.

Луговой назвал бойцов ЧВК «Вагнер» лучшими педагогами. Он выразил уверенность, что благодаря сотрудничеству с ними белорусские службы дадут достойный отпор потенциальному противнику.

«Поэтому, думаю, что белорусские ребята уже готовы к возможной встрече. Я не исключаю», - сказал он.

Тему укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии обсудили участники заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко заключили договор о взаимных гарантиях безопасности и анонсировали размещение ракетного комплекса «Орешник».

Белоруссия Военные Союзное государство
07 декабря 2024, 00:59
В Австрии перестали выпускать знаменитые конфеты «Моцарт»
Freepik
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Завод Mirabell, который производил названные в честь композитора Вольфганга Моцарта конфеты, закрывается в Австрии. Об этом сообщила газета Kurier.

Последняя партия конфет Mirabell Mozartkugel отправилась в контейнер для сбора 5 декабря.

Завод в Гредиге закрывает производство спустя 127 лет. Раньше там производили свыше 12 тонн сладостей, однако в последние несколько лет выпускали не больше одной тонны в год. До конца работы завода в производстве остались три продукта - Mozartkugeln, Mozarttaler и Milkkettes. Американская компания-владелец Mondelez перенесет производство в другую страну.

Скандинавские компании отказываются работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за его нежелания уходить с российского рынка. Производителю печенья Oreo объявили бойкот несколько скандинавских организаций.

Австрия Заводы Продукты
07 декабря 2024, 00:07
Россию призвали к переговорам с Турцией для сохранения военных баз в Сирии
РИА «Новости»
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Озвученные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом цели антиправительственных группировок в Сирии не включили Тартус, где находятся военные корабли России, а также другие части побережья с авиабазой «Хмеймим». Поэтому российской стороне сейчас необходимо вступить в переговоры с Турцией, чтобы сохранить контроль над двумя прибрежными сирийскими провинциями. Об этом в интервью ведущей 360.ru Регине Ореховой заявил военный корреспондент РИА «Новости», Александр Харченко, вернувшийся из арабской республики.

Он пояснил, что кроме военных баз, Россия сможет защитить население двух провинций, которое представляет собой различное количество национальных меньшинств. Если туда доберутся террористы, то там начнется настоящая резня.

«Все живущие там люди лояльны президенту Сирии Башару Асаду. Если туда доберутся оппозиционеры, то они сведут с ними счеты. Еще вчера они резали головы и нет никакой уверенности, что они отошли от этой политики», - заявил Харченко.

Журналист добавил, что бойню на побережье Сирии нужно остановить любой ценой. Для этого России нужно сохранить контроль над этими двумя провинциями, где большая часть людей исповедует христианство.

«Если взять под защиту алавитов и христиан, то во первых, мы предотвратим резню, во-вторых, сохраним свое присутствие в Сирии, в третьих, если турки готовы сделать на приемлемых условиях сделать Сирии из федерацию, то выделить эти провинции в отдельный субъект», - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что также основной задачей сейчас является уничтожение террористов, которых в Сирии стало очень много. По мнению журналиста, турецкая сторона послала явные сигналы о готовности к переговорам по статусу и будущему Сирии, поэтому времени терять не нужно. Противники действующего правительства подойдут к Дамаску с трех сторон уже в ближайшее время. Что придется делать потом, пока не знает никто.

К наступлению на правительственные войска в Сирии подключилась поддерживаемая американцами группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы». По данным агентства Reuters, в пятницу, 6 декабря, они захватили город Дейр-эз-Зор , а также пограничный пункт Абу-Камаль на границе с Ираком. Кроме того, сегодня же стало известно, что радикальные террористические группировки захватили города Телль-Биса и Эр-Растан , соединяющие Хомс и Хаму, чье падение приведет к полному распаду Сирии на отдельные противоборствующие зоны влияния.

Турция Сирия Россия Переговоры Наступление боевиков на севере Сирии
06 декабря 2024, 18:34
Боевики в Сирии захватили два города севернее Хомса
Global Look Press
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Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press).

Населенные пункты находятся на дороге, соединяющей Хомс с Хамой.

Хомс - третий город в Сирии по величине, здесь сходятся трассы из прибрежных провинций Тартус и Латакия, а также Дамаска. Провинция Хомс - самая крупная в Сирии, она граничит с Ираком, Иорданией и Ливаном.

Противники официального правительства Сирии ранее также вошли в город Хама севернее. Командование сирийской армии отмечало, что войска передислоцировали на другие позиции вне городских кварталов в целях сохранения жизни гражданских лиц.

Антиправительственные формирования в Сирии на прошлой неделе начали наступление в провинциях Алеппо и Идлиб. Им удалось взять под контроль ряд населенных пунктов.

Антиправительственные группировки в Сирии взяли под свой контроль города Телль-Биса и Эр-Растан, расположенные севернее Хомса. Об этом сообщил Associated Press ).

Сирия Боевики Наступление боевиков на севере Сирии

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