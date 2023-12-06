Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины

«Провал в вопросе поддержки Украины - это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», - сказал он.

Как сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, на брифинге в сенате во время обсуждения вопроса о поддержке Украины между демократами и республиканцами произошел скандал. Один из участников встречи накричал на присутствующего там генерала. В результате сенаторы не смогли прийти к решению проблемы.

Республиканцы ушли с брифинга. По мнению американского сенатора Митта Ромни , они не были готовы к обсуждению вопроса. А официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты достигли «дна бочки» касаемо предоставления военной поддержки Украине.