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Он предположил, что нидерландский премьер станет следующим генсеком НАТО после Йенса Столтенберга. Редактор AC связал это с тем фактом, что Рютте получил однозначную поддержку со стороны американского лидера.

«В загадочных играх бюрократии НАТО молчаливое одобрение, если не активная поддержка, гегемона НАТО и крупнейшего донора имеет значение», - указал Майтра.

Журналист охарактеризовал Рютте как «интересного персонажа» и сторонника жесткой экономии и «протестантской бережливости». По его словам, нидерландский премьер также часто поднимает тему европейской автономии и находится в хороших отношениях с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Он справедливо не видит угрозы того, что по голландским лугам в ближайшее время проедет русская танковая бригада», - добавил Майтра.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США одобрили кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Он подчеркнул, что американское руководство передало эту информацию своим союзникам.