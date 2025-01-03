Байден начал выступление с шутки после теракта в Новом Орлеане

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Американский лидер участвовал в назначении судей в различные инстанции США в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», - сказал он в микрофон.

Гости мероприятия отреагировали на шутку Байдена смехом. После этого глава Белого дома сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США. В ходе совещания обсуждался теракт в Новом Орлеане и взрыв Tesla в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что водитель Tesla Cybertruck и исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуддин Джаббар проходили службу на одной военной базе. Оба мужчины взяли машины в аренду в одном сервисе.

Жертвами теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь стали 15 человек, пострадали 35 прохожих.