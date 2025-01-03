03 января 2025, 01:44

Байден начал выступление с шутки после теракта в Новом Орлеане

РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден решил начать свое первое публичное выступление после теракта в Новом Орлеане с шутки про самого себя. Трансляцию вели на YouTube-канале Белого дома.

Американский лидер участвовал в назначении судей в различные инстанции США в свою официальную резиденцию в Вашингтоне.

«Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», - сказал он в микрофон.

Гости мероприятия отреагировали на шутку Байдена смехом. После этого глава Белого дома сообщил, что провел заседание всего оборонного и разведывательного аппарата США. В ходе совещания обсуждался теракт в Новом Орлеане и взрыв Tesla в Лас-Вегасе.

Ранее стало известно, что водитель Tesla Cybertruck и исполнитель теракта в Новом Орлеане Шамсуддин Джаббар проходили службу на одной военной базе. Оба мужчины взяли машины в аренду в одном сервисе.

Жертвами теракта в Новом Орлеане в новогоднюю ночь стали 15 человек, пострадали 35 прохожих.

США Белый дом в США Джо Байден Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 22:05
В Молдавии предложили ограничить работу российских авиакомпаний
РИА «Новости»
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Министерство инфраструктуры и регионального развития Молдавии предложило запретить работу авиакомпаний из ряда стран, в том числе из России, ограничив их полеты в страну. Об этом сообщило издание Esp.md со ссылкой на законопроект ведомства.

Министерство вынесло на общественное обсуждение проект «Об утверждении списка авиаперевозчиков, подпадающих под запрет на эксплуатацию на территории Молдавии». Таким образом власти хотят привести национальной законодательство в соответствие с нормами Евросоюза.

Согласно проекту авиакомпаниям из более чем 20 стран запретят работать в воздушном пространстве Молдавии, в числе которых помимо России оказались Армения, Иран, Ливия, Судан, Киргизия и Афганистан.

В этот список попали, в частности, российские перевозчики «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «РусДжет», «Сибирь», «Уральские авиалинии», NordStar, «Победа», «Россия» и «Аэрофлот».

Проект планируют обсудить до 9 января.

При этом Молдавия еще не является членом ЕС, хотя заявку подала еще весной 2022 года.

Ранее Молдавия впервые закупила газ в Болгарии.

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02 января 2025, 21:33
Трамп устроит первый после победы митинг в Вашингтоне
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп 19 января проведет митинг в честь победы на выборах. Его сторонники соберутся на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Post.

«Победный митинг» пройдет накануне присяги. Стадион Capital One Arena рассчитан на 20 тысяч человек. Регистрация участников открылась на инаугурационном сайте Трампа, в одни руки дадут не больше двух билетов.

Организаторы не раскрыли программу мероприятия, однако пообещали, что американцы никогда его не забудут. Этот митинг станет для Трампа первым после победы на выборах 5 ноября.

Инаугурация президента США состоится 20 января. На странице в соцсети Truth Social республиканец запустил обратный отсчет до вступления в должность и опубликовал совместную фотографию с новым заместителем главы администрации Дэном Скавино.

Одним из главных предвыборных обещаний Трампа стало разрешение миграционного кризиса. Однако американские СМИ усомнились в успехе его идей из-за чрезмерной нагрузки иммиграционных судов и нехватки персонала.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США
02 января 2025, 21:26
Подорвавший Cybertruck у отеля Трампа оказался сержантом спецназа США
РИА «Новости»
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Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck у отеля Дональда Трампа в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер был сержантом спецназа армии США, находящимся на тот момент в отпуске. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четырех американских чиновников.

Мужчина имел звание старшего сержанта, что является высшим для рядового состава.

«На момент инцидента он находился на действительной военной службе, но был в отпуске в Германии, где служил в 10-й группе, сообщили три официальных лица», - уточнил телеканал.

Также выяснилось, что Cybertruck был арендован в Колорадо и прибыл в Лас-Вегас рано утром в среду, 1 января. После поездки по бульвару в Лас-Вегасе машина подъехала к отелю, где и взорвалась.

Автомобиль арендовали через онлайн-платформу компании Turo. Телеканал отметил, что этот сервис использовался также для аренды авто, которое въехало в толпу людей в новогоднюю ночь в Новом Орлеане.

Ранее появилась информация, что Ливельсбергер носил одежду с символикой проукраинских организаций. Одну их фотографий обнаружили в соцсетях его жены, причем снимок был сделан в 2016 году.

США Спецназ Терроризм Отели Отпуск Военные Взрывы Tesla Дональд Трамп Машины Армия
02 января 2025, 20:24
«Полная катастрофа». Трамп назвал Байдена худшим президентом США
Global Look Press
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Действующий лидер США Джо Байден является худшим главой Белого дома за всю историю страны. Об этом избранный президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Джо Байден - худший президент в истории Америки, абсолютная и полная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы головорезов сделали со страной, нескоро будет забыто», - отметил он.

Очередное негодование Трампа вызвала политика «открытых границ» Байдена, благодаря которой в Соединенные Штаты с запросом на убежище въезжают много мигрантов.

По словам республиканца, сейчас ситуация с последствиями преступлений и проявлений исламского терроризма в США «хуже, чем можно было представить».

После победы на выборах президента Трамп часто высказывается в адрес Байдена, указывая на его несостоятельность как президента. Ранее он назвал нарушением правосудия решение нынешнего лидера страны о помиловании его сына Хантера Байдена.

США Дональд Трамп Джо Байден

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