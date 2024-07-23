Американский президент Джо Байден готовит текст речи, с которой он обратится к жителям США в ближайшее время. Об этом сообщил канал NBC . О готовящемся обращении Байден упомянул в письме. Лидер США планирует объяснить американцам, почему он отказался участвовать в выборах. По данным канала, американский президент зачитает речь, когда он вернется в столицу из резиденции в штате Делавэр. «Ожидается, что эта речь станет для него первым масштабным событием после того, как он вернется в Вашингтон на этой неделе», — указали в издании. Байдену диагностировали COVID-19, из-за чему ему пришлось изолироваться в своей резиденции. В расписании главы государства указали, что президент примет регулярный брифинг в Белом доме уже 23 июля. Ранее ведущий канала Fox News Брет Байер предположил, что власти скрывают смерть Байдена . Он потребовал привести доказательства того, что американский лидер жив. Журналист напомнил, что глава государства давно не появлялся перед камерой.