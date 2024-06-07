07 июня 2024, 21:44

Байден изменил условия применения США ядерного оружия

РИА «Новости»
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Президент Джо Байден подписал новые указания, касающиеся условий применения США ядерного оружия. Об этом сообщил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди, написали «Известия».

«В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно», - сказал он.

Согласно новым указаниям, американская сторона начнет разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.

Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что Россия применит ядерное оружие только в исключительных случаях. Также глава государства допустил внесение изменений в ядерную доктрину РФ.

Ядерное оружие США Россия Владимир Путин Джо Байден ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 21:57
Принц Уильям стал шафером на свадьбе потомка Пушкина
Global Look Press
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В Великобритании состоялась свадьба одного из потомков поэта Александра Пушкина. Шафером жениха стал принц Уэльский Уильям. Об этом сообщил журнал People.

Хью Гросвенор - самый богатый человек Великобритании моложе 40 лет, герцог Вестминстерский и потомок великого русского поэта, а также представителей династии Романовых. Его избранницей стала Оливия Хенсон. На церемонию, прошедшую в Честерском соборе в графстве Чешир, пригласил около 400 гостей.

На свадьбе присутствовали члены королевской семьи: принц Уэльский Уильям и принцесса Евгения, младшая дочь принца Эндрю. Причем Уильям выполнял роль шафера жениха.

Приглашение на церемонию также получил младший брат Уильяма - принц Гарри, переехавший в США со своей женой Меган Маркл. Но Гарри отказался, заявив, что ему негде остановиться в Англии.

Всего у Пушкина осталось около 200 потомков , среди которых есть художники, миллиардеры и аристократы. Большинство из них живут за границей. Единственный прямой потомок поэта по мужской линии - праправнук Александр Пушкин, он живет в Бельгии.

Великобритания Принц Гарри Свадьбы Принц Уильям Александр Пушкин
07 июня 2024, 21:26
Путин заявил, что Россия станет носителем европейских ценностей
РИА «Новости»
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Не Россия утрачивает «европейский ген», а сами страны Западной Европы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщило РИА «Новости».

«Что касается элементов европейской культуры, не мы их утрачиваем, эти элементы и гены европейской культуры, а в той части Европы, которая называется Западной», - сказал он.

По словам Путина, европейской культуры скоро там совсем не останется. Будут только памятники архитектуры. Он отметил, что Россия становится центром традиционной европейской культуры и ценностей, основанных на христианской культуре.

Ранее глава государства заявил, что благополучие европейцев, к которому они привыкли на протяжении десятилетий, оказалось под угрозой из-за политики властей ряда стран Запада.

Европа Россия Запад Владимир Путин ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 20:43
США уступили Китаю лидерство в мировой экономике
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты нельзя считать единственным полюсом силы в мире, ведь они уступили лидерскую позицию в мировой экономике Китаю. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

В ходе выступления на ПМЭФ-2024 президент Владимир Путин заявил, что США продолжают пользоваться своим монопольным положением в мировой финансовой системе. Но при этом уже имеют долг в 54,3 триллиона долларов. Глава государства подчеркнул, что объемы американской экономики сокращаются.

США Китай Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 20:06
Путин назвал паразитирующей экономическую политику США
Пресс-служба Кремля
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Объемы потребления США на один триллион долларов превышают все производство страны. Разница в торговом балансе возникла из-за выкачивания ресурсов из других стран. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такое поведение США «и есть неоколониализм в его современном издании».

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что власти США довели общий объем своей задолженности перед мировой экономикой до 54,3 триллиона долларов.

Речь идет о валютных счетах и накоплениях иностранцев, кредитах американских компаний и вложений зарубежных инвесторов в экономику США. Президент подчеркнул, что обеспечивает только доверие, которое в любой момент может подорвать огромный государственный долг и высокий уровень инфляции.

США Россия Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024

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