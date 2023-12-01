Байден использовал свое «секретное оружие» для помощи Украине

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«Секретное оружие Джо Байдена для Украины - Лиз Трасс», - отметили обозреватели.

По мнению журналистов, Трасс прибыла в Вашингтон, чтобы убедить республиканцев выделить средства на поддержку Украины. Экс-премьер Великобритании якобы должна перенаправить вектор обсуждения в политических кругах Соединенных Штатов от «изоляционизма к активной международной роли».

Американские и британские дипломаты надеются, что именно Трасс поможет выйти из тупика, заключили журналисты.

При этом, как сообщила газета The Wall Street Journal , бывший премьер-министр Великобритании заявила о необходимости убрать Байдена из Белого дома и вернуть США мировое лидерство. По мнению Трасс, следующим президентом Штатов может стать республиканец.