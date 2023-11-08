Байден и Си Цзиньпин могут встретиться 15 ноября на саммите АТЭС в США

Подготовка встречи лидеров подошла к финальному этапу, отметил источник. Однако руководство Китая до сих пор официально не подтвердило участие Си Цзиньпина в саммите.

Ранее помощник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Байден с нетерпением ждал возможности провести диалог с китайским коллегой.

При этом в администрации американского лидера уточнили, что точное подтверждение переговоров появится после визита главы МИД Китая Ван И в ближайшие недели. Несмотря на это, Белый дом начал подготовку к визиту председателя КНР.

Последняя встреча Джо Байдена с Си Цзиньпином случилась в рамках саммита «Большой двадцатки» на Бали в ноябре 2022 года. Лидеры обеих стран поддержали идею о налаживании американо-китайских отношений. Однако весной текущего года военные Соединенных Штатов сбили аэростат КНР , поэтому все усилия оказались напрасными.