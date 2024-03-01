«У него все еще есть телесуфлер, когда вы встречаетесь за закрытыми дверями. <…> Он просто придерживается карточек. И если ты уйдешь, если ты отклонишься от карточек, он не сможет продолжать идти дальше», - сказал он.

Беседы вели, по словам Кевина Маккарти, строго по плану на согласованные заранее темы. Он заявил, что Джо Байден не мог говорить, если собеседник отклонялся от сценария, даже когда речь шла о хорошо знакомой ему теме потолка госдолга.

Политик заявил, что уважает демократа за служение стране, но он уже не тот, каким пришел к власти. Кевин Маккарти признал, что преклонный возраст мешал работе президента.

Джо Байдену 81 год. У него диагностировали гиперлипидемию, апноэ, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.