Байден дважды за несколько дней перепутал имена европейских лидеров

«Байден в очередной раз перепутал глав европейских государств, дважды отождествив бывшего канцлера Германии Гельмута Коля с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель», - написали авторы материала.

Американский президент во время выступления заявил, что в 2021 году общался с бывшим канцлером ФРГ Колем, который умер в 2017 году. За пару дней до этого Байден спутал президента Франции Эммануэля Макрона с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном во время предвыборного мероприятия, что вызвало насмешки по всей Франции, ведь политик скончался в 1996 году.

«Байден снова допустил ошибку, но на этот раз спутав Меркель с Колем, который умер за четыре года до саммита 2021 года», - указали в СМИ.

В каждом случае Байден допускал ошибку, когда рассказывал заезженную историю о своем первом саммите «Большой семерки» после вступления в должность в 2021 году. Как отметили авторы публикации, возраст сильно влияет на перспективы переизбрания американского политика.

Ранее сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать странную оговорку Байдена про Миттерана. По его мнению, администрация президента «находится в тупике» из-за конфузов главы.