Байден довел США до угрозы гражданской войны. Замену на выборы ему уже нашли

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Американцы впервые заговорили о ментальном и физическом здоровье главных кандидатов на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и Дональда Трампа. Поэтому, если ситуация не изменится, то страну ждет геронтологическая гонка, заявил Ордуханян. Но ситуация может полностью измениться.

«В запасниках у республиканцев сидит [губернатор Флориды] Рон Де Сантис, а у демократов сейчас появился новый лидер - губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Недавно он хорошо выступил, отряхнувшись от Байдена и демократы переключились на него», - заявил политолог.

Он добавил, что также демократическая партия готовит еще одного кандидата - Мишель Обаму, которая может стать вице-президентом при новом лидере.

Политолог отметил, что президентские выборы могут пойти по самому странному пути. Дональд Трамп уже не исключил, что в случае отказа республиканцев выдвинется без партии. Также поступит и Роберт Кеннеди - младший, заявивший себя от демократов «То есть у нас может быть четыре кандидата, и каждый из них станет оттягивать голоса у своих: Кеннеди - у Байдена, Де Сантис - у Трампа. Такой вот серпентарий „друзей“», - оценил ситуацию Ордуханян.

Он подытожил, что тушить хаос и скандал, в который погружаются, США станут за счет других стран. Соединенные Штаты могут вступить с ними в конфликт, чтобы снизить напряжение.

По словам Ордуханяна, чтобы избежать такого сценария, власти США могут решить вопрос за счет внешнеполитического фактора, чтобы сгладить ситуацию внутри страны. Сделать они это могут только одним способом - «маленькой победоносной войной».

В рейтинге неодобрения действующий американский президент пока не поставил максимума, какие были у его предшественников Ричарда Никсона и Билла Клинтона. Они, в отличие от Байдена, сделали намного больше хорошего для страны, но поплатились своей популярностью из-за Уотергейтского скандала и истории с Моникой Левински.

«Основные причины падения рейтинга Байдена - падение популярности США на мировой арене и ситуация в экономике, где цены растут, а инфляция колоссальная», - заявил Ордуханян.

Он добавил, что сейчас Байден теряет свои позиции среди неолиберальной молодежи и студентов, где раньше его поддержка фигурировала на уровне в 70%.

Кандидаты на выборы Рейтинг неодобрения президента США Джо Байдена среди избирателей достиг самого высокого показателя за все время его работы на посту главы государства. По результатам опроса телеканала NBC News , отрицательную оценку работе президента дали 56% респондентов. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «360» заявил, что причина падения популярности президента США кроется в провальной внешней и внутренней политике.