Байден допустил, что удар по больнице в секторе Газа нанесла «другая команда»

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«На основе того, что я видел, похоже, это (удар - прим. ред.) было сделано другой командой, не вами», - сказал Байден.

Медучреждение «Аль-Ахли» подверглось атаке 17 октября. По данным Минздрава Газы, погибли более 500 человек, среди которых - женщины и дети. Стороны конфликта возложили ответственность друг на друга.

Израильские военные считают, что взрыв в больнице спровоцировал неудачный пуск ракеты группировки «Исламского джихада»*. Расшифровка переговоров боевиков палестинского движения ХАМАС о неудачном запуске ракеты стала тому доказательством.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что удар по больнице является актом расчеловечивания. Обострение конфликта между Палестиной и Израилем набрало чудовищные обороты, добавила дипломат.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической и запрещена в России.