Байден дал 12-летней девочке совет про отношения с мужчинами

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На опубликованных кадрах видно, что Байден притянул к себе девочку и призвал окружающих поздравить ребенка с днем рождения.

«И запомни, никаких серьезных отношений с парнями до 30 лет», - затем посоветовал ей Байден.

Американский лидер отметил, что это важная вещь, которую он говорил своей дочери и внучкам.

Байден встретился в Белом доме с американскими гражданами, прибывшими в США в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада. Также в Вашингтон прибыл обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*.

Это не первый случай, когда Байден опозорился из-за своего странного поведения, вызванного слабым здоровьем и преклонным возрастом.

Ранее Байден назвал шефа Пентагона Ллойда Остина чернокожим мужчиной, забыв его имя.

Прошлой осенью американский лидер сбился при рассказе истории , которую на днях дважды повторял, причем в той же аудитории.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.