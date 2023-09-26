Байден чуть не рухнул на трапе самолета

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На кадрах видно, как глава Белого дома потерял равновесие при выходе из самолета и споткнулся. При этом он смог удержаться на ногах и продолжил свой путь вниз.

Байден не в первый раз попадает в подобную ситуацию. Ранее американский лидер упал на глазах у публики во время выступления перед выпускниками академии ВВС - сразу после того, как сказал шутку про свой «300-летний возраст». После падения он ударился о дверь вертолета возле Белого дома.

Американцев стало давно беспокоить состояние здоровья 80-летнего президента США. Байден часто спотыкается и падает на публике, а также забывает слова и путает имена во время своих выступлений. Например, он не смог вспомнить фамилию экс-президента США Дональда Трампа в речи о том, кому должна достаться победа на выборах.

Также американский лидер устроил «сражение» с зонтом в Японии. Байден не смог его раскрыть, спустившись с трапа, поэтому ему пришлось стоять под ливнем.

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