Бастующие машинисты нарушили движение поездов в Германии

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Профсоюз требует повышения зарплаты и выплаты премий, компенсирующих инфляцию, а Deutsche Bahn готова выплатить единоразовую премию и повысить зарплату машинистов лишь временно и на 11%. Периодические забастовки железнодорожников проходят уже с ноября.

Пару дней назад дороги в Германии перекрыли тракторы с протестующими фермерами.

Аграрии в разных немецких городах выступили за увеличение зарплат, снижение налогов и против отмены льгот.

Протесты проходили под контролем правоохранительных органов.

В стране отменяют поезда, перекрываются дороги. Жителям предложили по возможности не ездить по железной дороге до окончания протестов. По данным профсоюза, оно намечено на 20:00 по московскому времени 12 января.