Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России

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В рамках первого этапа сделки по прекращению огня Израиль планирует освободить более 1890 заключенных палестинцев в обмен на удерживаемых ХАМАС 33 заложников. Об этом МИД Египта сообщил в Facebook.*

«Мы подтверждаем приверженность посредников обеспечению реализации соглашения по Газе в три этапа в согласованные сроки», - подчеркнули в ведомстве.

Израиль и ХАМАС достигли договоренностей о перемирии 15 января. Соглашением предусмотрено полное прекращение боевых действий в секторе Газа в три этапа.

В МИД Египта также напомнили, что первый этап прекращения огня будет длится 42 дня. За этот срок ХАМАС должен освободить свыше 30 израильских заложников, куда войдут дети, женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет.

Армия обороны Израиля также должна вывести войска из Газы в буферную зону и открыть сектор для поставки гуманитарной помощи. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что реализация соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнется 19 января, сообщала Национальная служба новостей.

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