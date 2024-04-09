«Башню Саурона» в Нью-Йорке выставили на аукцион

Дом высотой 325 метра начали возводить в Бруклине. Американцы прозвали его «башней Саурона» из-за черного каркаса из рифленой стали. На 93 этажах планировали разместить квартиры, в том числе студии стоимостью от 875 тысяч долларов, баскетбольную площадку, место для выгула собак и бассейн. Небоскреб планировали достроить в 2022 году, но из-за чрезмерного использования заемных средств и выхода за рамки бюджета проект затянулся.

Кредитор Silverstein Capital Partners инициировал процесс взыскания долгов с девелопера Майкла Штерна, владельца JDS Development Group. Он не выполнил обязательства по кредиту на сумму 235 миллионов долларов. Из-за этого здание продадут с аукциона.

В Москве выставили на торги дом купца А. В. Крупенникова 1913 года постройки. Будущему владельцу предстоит провести его реставрацию и реконструкцию.