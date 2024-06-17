17 июня 2024, 17:38

Банку UBS Europe пригрозили «последствиями цунами» после суда с Усмановым

Global Look Press
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Предприниматель и основатель USM Holdings Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне против банка UBS Europe SE за предоставление властям Германии данных о якобы подозрительных финансовых операциях, которые привели к «политически мотивированным расследованиям». Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявила представляющий интересы бизнесмена адвокат Штефани Рабенау.

Представитель истца пояснила, что с 2018 по 2022 год банк направил в отдел финансового мониторинга генеральной таможенной дирекции Германии более десятка «абсурдных, необоснованных и заведомо ложных уведомлений». В их числе оказались предположения о незаконной легализации денег при снятии наличных и арендных платежей.

Адвокат подчеркнула, что никаких доказательств своих подозрений банк не представил. Но все его заявки привели к расследованию против Усманова, в ходе которого прошли обыски на объектах недвижимости в Баварии - следователи посчитали их имуществом предпринимателя. Всю историю тиражировали журналисты, чьи материалы привели к продлению санкций против бизнесмена.

«UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нем, а также грубо нарушил общие права личности. Нарушения договора со стороны банка привели к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова», - заявила Рабенау.

Она добавила, что поведение кредитной организации можно рассматривать как подстрекательство к уголовному преследованию и подпаданию под санкции невиновного человека.

Представитель бизнесмена Петер Гаувайлер заявил, что размер понесенного Усмановым ущерба пока не подсчитали, но итоги судебного разбирательства для банка-ответчика станут «сравнимы с последствиями цунами».

Обыски на объектах недвижимости, которые приписывали Усманову, прошли в рамках расследования уголовного дела о нарушении введенных санкций Евросоюзом в отношении предпринимателя осенью прошлого года. По версии следствия, бизнесмен платил за охрану своего имущества частной фирме.

В мае прошлого года суд признал ордера незаконными, так как никаких оснований для проведения следственных действий немецкая прокуратура не предоставила. Против сотрудников ведомства начали проверку о незаконном преследовании невиновных.

Германия Банки Суд Адвокаты Санкции Россия Недвижимость Бизнес
17 июня 2024, 18:34
Россия вышла из спора с Австралией и Нидерландами в ИКАО по делу MH17
РИА «Новости»
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Представители России прекратили спор с Австралией и Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Дипломаты подчеркнули, что Россия готова к предложениям для проведения расследования по выяснению причин авиакатастрофы в рамках резолюции Совета Безопасности ООН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Нидерланды и Австралия в марте 2022 года обратились в ИКАО с инициативой начать разбирательство по нарушению Россией статьи Конвенции о международной гражданской авиации, которая запрещает применять оружие против гражданских самолетов в полете.

Россия изначально заявила свое несогласие с тем, что делом занимается Совет, но приняла участие в разбирательстве, рассчитывая на диалог. Несколько раз российские дипломаты предлагали проведение нового международного расследования, как того требовала резолюция Совбеза ООН. Но ИКАО в этом предложении отказал.

При этом организация приняла к рассмотрению данные технического расследования Нидерландов и уголовное расследование Совместной следственной группы (ССГ), куда вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины - ангажированных стран, заинтересованных не в поиске причин крушения самолета, а в возложении вины на Россию.

В МИД добавили, что также не считают Совет ИКАО беспристрастной организацией: в его состав входят представители 36 стран, которые принимают решение на основании указаний своих правительств.

Для обеспечения честного голосования российская сторона предлагала отстранить от принятия решения Австралию, а также 12 членов Совета, которые ранее публично заявили о вине России, но опять получила отказ.

«В таких условиях говорить о непредвзятом установлении фактов и тем более о справедливом решении невозможно. Совет ИКАО - неподходящее место для поиска правды. Частью затеянного в нем „спектакля“ нам оставаться не имеет смысла», - подчеркнули в МИД.

Дипломаты добавили, что за два года представили достаточно доказательств, свидетельствующих о непричастности России к катастрофе, и теперь с ними могут ознакомиться все страны мира и сделать собственные выводы. Россия официально отказалась от дальнейшего участия в разбирательствах и не признает никакое решение Совета ИКАО по этому вопросу.

В конце февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о намерении запустить процедуру компенсации расходов с России на устранение последствий крушения самолета рейса MH17. Он пояснил, что Счетная палата страны составила смету расходов, которые понесли власти после катастрофы.

Летевший из Нидерландов в Малайзию рейсом MH17 Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. На борту находились 298 человек, из которых никто не выжил.

Катастрофы Рейс MH17 Австралия Самолеты Россия МИД РФ Нидерланды
17 июня 2024, 17:51
Права на «Столичную» и «Московскую» продали на аукционе за 1,6 млн евро
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Компания Spirits International купила на аукционе в Гааге права на использование нескольких брендов алкоголя, в том числе «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса. По даным РИА «Новости», стоимость сделки составила 1,6 миллиона евро.

Компания Spirits International купила на аукционе в Гааге права на использование нескольких брендов алкоголя, в том числе «Московская» и «Столичная», в странах Бенилюкса. По даным РИА «Новости» , стоимость сделки составила 1,6 миллиона евро.

Организатором аукциона стала компания Equilibristen Baillifs. Для участия в мероприятии, по информации агентства, требовался залог в размере 250 тысяч евро.

На продажу выставили 18 алкогольных брендов. Их реализовали одним лотом. Участниками аукциона стали три компании.

Победила в итоге Spirits International, предложившая за лот самую высокую цену - 1,6 миллиона евро. Права на бренды перешли этой организации.

Известно, что Spirits International входит в концерн SPI Group Юрия Шефлера, зарегистрированный в Люксембурге.

Алкоголь
17 июня 2024, 15:49
Трое осужденных за шпионаж в пользу России пропали в Польше
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В Польше спецслужбы потеряли из виду трех человек, которых осудили за шпионаж якобы в пользу России. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Приговор 14 иностранцам по обвинениям в шпионаже и диверсионной деятельности на территории государства Люблинский окружной суд вынес еще в декабре 2023 года. По версии следствия, подсудимые действовали по заданию российских спецслужб. Среди них были украинцы, белорусы и россияне.

В статье отметили, что во время оглашения вердикта трем обвиняемым суд отменил им временный арест.

«Артур М., Ярослав Б. и Мария М. до сих пор не попали в тюрьму», - указали журналисты, добавив, что их приговорили к срокам от года до полутора лет лишения свободы.

И хотя суд выдал ордера на отбывания наказания, трое осужденных с радаров польских спецслужб попросту пропали.

По данным Rzeczpospolita, гражданка Белоруссии Мария М. ходатайствовала об условно-досрочном освобождении. На заседание в варшавском суде, который должен был вынести решение, женщина не пришла.

Свердловский областной суд рассмотрит дело журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича , которого подозревают в шпионаже.

Процесс будет закрытым.

Шпионаж Суд Россия Польша
17 июня 2024, 14:42
Странам G7 указали на их положение в мире
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Входящие в G7 государства не представляют собой весь мир. Такую мысль проиллюстрировала картинкой на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) генеральный консул Китая в Северной Ирландии Чжан Мэйфан.

Дипломат опубликовала карту мира, где синим цветом отметила страны - участницы G7: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

«G7 равен миру?» - задала риторический вопрос китайский дипломат.

На минувшей неделе лидеры стран G7 встретились на саммите в Италии. По итогам встречи они выпустили заявление, в котором призвали Китай оказать давление на Россию для прекращения ведения специальной военной операции.

Также в опубликованной части коммюнике говорится, что участники саммита призвали Россию придерживаться международных правил об отказе использования ядерного оружия, а также средств массового поражения. За нарушение лидеры G7 пригрозили серьезными последствиями.

G7 Саммиты Международные отношения Россия Китай

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