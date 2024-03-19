Банки в Армении с 30 марта прекратят обслуживание карт «Мир»

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«При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“», - добавили представители НСПК.

Эта кредитная организация обслуживает карты «Мир» в своей инфраструктуре в полном объеме. Владельцам таких карт все еще доступны ключевые сервисы «ВТБ Армения». Речь идет о снятии наличных в банкоматах и оплате услуг онлайн.

Также по картам «ВТБ Армения» доступны переводы средств, в том числе трансграничные. Клиенты могут воспользоваться 190 банкоматами по всей стране.

Ранее казахстанский банк «Фридом Финанс» сообщил о запрете на переводы денег с карт «Мир» и обратно. Владельцев попросили пользоваться альтернативными способами перечисления средств.