Банк JP Morgan Chase подал иск против ВТБ

Самые большие в мире парламентские выборы начались в Индии 19 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование будет проходить 44 дня в семь этапов. В выборах примут участие 968 миллионов зарегистрированных избирателей. Действие полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента закончится 16 июня, поэтому новых чиновников следует набрать до этого дня. Членов сабхи - Народной палаты - изберут прямым всеобщим тайным голосованием в рамках мажоритарной системы.

Первый этап голосования будет длиться с 08:00 до 17:00 пятницы, 19 апреля. Во время него в 21 штате и союзной территории выберут 102 членов нового парламента.

Ранее парламентские выборы закончились в Хорватии. Не дождавшись подсчета 100% голосов премьер-министр Андрей Пленкович объявил о победе своей партии - Хорватского демократического содружества.

Также второй тур выборов президента прошел в Словакии. С небольшим преимуществом одержал победу Петер Пеллегрини, которого назвали новым союзником России в Европе.