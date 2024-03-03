Бандиты напали на тюрьму в Гаити и освободили сотни заключенных

«Вооруженные тяжелым оружием бандиты в субботу вечером напали на национальную тюрьму. Несколько заключенных находятся в бегах, в том числе и очень известные. Сотрудникам охраны пришлось отступить», - отметили авторы материала.

Радиостанция также добавила, что конкретные данные сложно установить на фоне общей ситуации в столице, однако счет сбежавших осужденных может идти на несколько сотен.

На Гаити происходит многолетний политический кризис , который существенно обострился после июля 2021 года в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Бездействие властей привело к росту влияния группировок, которые контролируют целые районы государства.

В столице Гаити Порт-о-Пренсе начались беспорядки, вооруженные банды напали на главную тюрьму и выпустили часть заключенных на свободу. Об этом сообщила радиостанция Métronome.