03 февраля 2024, 03:44

Бананы запретили ввозить в Россию из Эквадора из-за мухи-горбатки

Pxhere
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Поставки бананов в Россию приостановили с пяти предприятий Эквадора. Такие меры связаны с выявлением многоядной мухи-горбатки, сообщили на сайте Россельхознадзора.

В бананах из Эквадора периодически обнаруживают многоядную муху-горбатку, которая является опасным карантинным объектом.

Главе эквадорского Минсельхоза Франклину Данило Паласиосу Маркесу направили просьбу принять меры в отношении организаций, где выявили наибольшее количество нарушений.

Сотрудники Россельхознадзора выразили обеспокоенность ситуацией, связанной с поставками «опасных» бананов. Как отметили в ведомстве, если власти Эквадора не отреагируют на ситуацию, то российская сторона «перейдет к следующему этапу введения ограничительных мер».

Ранее в Россию ограничили ввоз кормов для животных с предприятия Farmina Pet Foods из-за выявления в них мышьяка. Запрет коснулся ряда сухих кормов, среди них Matisse, Ecopet, Cibau и другие.

Еда Россия Эквадор
03 февраля 2024, 03:49
Байден ошибочно заявил о гибели своего сына в Ираке
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден вновь поделился выдуманной историй про своего сына. Это произошло во время разговора с близкими солдата, погибшего в Иордании, сообщил телеканал Fox News.

Американский лидер позвонил родителям военнослужащего, который стал жертвой удара дроном по американской базе на границе Сирии и Иордании. Байден сказал им, что потерял сына в Ираке.

Однако, Байден-младший скончался в мае 2015 года в Мемфисе штата Теннесси от рака мозга. Это произошло через пять лет после возвращения из Ирака.

Глава Белого дома впервые рассказал о смерти сына в Ираке в мае 2023 года во время выступления перед морскими пехотинцами в Японии. Спустя месяц он повторил эту же историю студентам одного из колледжей Северной Каролины.

Оговорки 81–летний лидер США продолжает делать регулярно. Так в поздравлении евреев с Ханукой, он рассказал, как его отец пережил атаку ХАМАС в Израиле 7 октября.

США Ирак Джо Байден
03 февраля 2024, 02:05
ВС США отчитались о результатах удара по Ираку и Сирии
РИА «Новости»
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Вооруженные силы США поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним группировок в Ираке и Сирии. Заявление об этом распространило Центральное командование вооруженных сил США ( CENTCOM ).

«Вооруженные силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при этом многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия, прибыли из США. В ходе авиаударов было задействовано свыше 125 высокоточных боеприпасов», - сообщило командование.

По данным CENTCOM, ВВС в пятницу около 16:00 (00:00 субботы по Москве) нанесли удары по объектам КСИР и связанных с ним группировок. Среди пораженных целей - командные пункты, разведывательные центры, склады ракет и беспилотников и другие военные и логистические объекты КСИР.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что американские военные по его приказу нанесли удары по Ираку и Сирии.

США Сирия Военные Самолеты Ирак Джо Байден
03 февраля 2024, 01:47
Байден приказал начать бомбардировку Ирака и Сирии
U.S. Department of Defense
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Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по объектам Ираке и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сказано в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

«Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы», - заявил Байден.

Американский президент добавил, что атаки на Ирак и Сирию продолжатся. При этом Байден заверил, что США не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico сообщало, что Байден потребовал от Пентагона разработать военный ответ на нападения на американские базы на границе Сирии и Иордании. По замыслу властей США, ответные меры должны сдержать новые атаки, но не привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В качестве таких мер рассматривался вариант с ударом по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.

В конце января военную базу США в Иордании атаковал беспилотник. В результате удара пострадали более 30 американских солдат , трое военнослужащих погибли.

США Сирия Военные Ирак Джо Байден Ближний Восток
02 февраля 2024, 21:06
Сербия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Косове
РИА «Новости»
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Срочное заседание Совета Безопасности ООН запросил президент Сербии Александр Вучич из-за последних решений властей властей Косова, которые он назвал провокацией, направленной на ухудшение жизни сербов. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе своего обращения Вучич подчеркнул, что направил отдельные письма представителям Евросоюза и стран - членов СБ ООН, в которых рассказал о недопустимости решений премьер-министра Косова Альбина Курти.

В минувший четверг, 1 февраля, власти непризнанной республики объявили о начале переходного периода по использованию евро в качестве местной валюты. Фактически речь идет о запрете сербского динара, что, по мнению Вучича, стало еще одним фактом дискриминации части населения.

Отказаться от этого шага власти Косова призвали посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в Приштине.

В пятницу, 2 февраля, косовские силовики у органах самоуправления и организациях сербов в четырех населенных пунктах муниципалитета Печ на юго-западе края. После проведения операции они закрыли все медицинские учреждения и аптеки.

«Республика Сербия подаст заявку на проведение специального заседания Совбеза ООН, потому что знаем, что это еще не конец», - заявил Вучич.

Он добавил, что специальный представитель страны в ООН передаст обращение в понедельник, 5 февраля.

Новое обострение отношений между Сербией и Косовом произошло в прошлом году. В конце октября лидер республики и глава правительства непризнанного края по отдельности встретились с представителями ЕС и крупнейших западных стран.

Вучич назвал переговоры тяжелыми, но подчеркнул, что рассчитывает на то, что выход из кризиса все же найдут. Косовский премьер Курти заявил, что для продолжения переговоров нужен новый подход, потому что все старые способы уже не работают.

Косово Сербия ООН Александр Вучич

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