Балкер с зерном из Одессы подорвался на мине в Черном море

В публикации указано, что балкер Georgia S под флагом Либерии был загружен пшеницей и шел из порта Южный. Повреждения он получил в открытом море.

В правительстве Украины предположили, что корабль подорвался на плавающей мине. По данным компании MarineTraffic, судно направлялось в Констанцу - крупнейший морской порт Румынии и второй в Черном море.

В начале октября турецкий сухогруз подорвался на мине в Черном море у берегов Румынии. Как сообщало агентство Reuters , судно получило незначительные повреждения, никто не пострадал.

Ранее Дания заявила, что намерена проверять и при необходимости задерживать танкеры с российской нефтью. Кремль в ответ призвал страну и Евросоюз соблюдать правила международного судоходства.