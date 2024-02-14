Бахрейн экстрадировал в Россию обвиняемого в обмане дольщиков на 47 млн рублей

Мужчину передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России в аэропорту Манамы.

По версии следствия, в период с января 2014 по сентябрь 2018 года мужчина начал самовольное строительство многоквартирного дома на территории города Избербаш в Дагестане. К участию он привлек дольщиков и заключил с ними 36 договоров.

«Не выполнив обязательства по завершению строительных работ и сдаче дома в эксплуатацию, фигурант присвоил более 47 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

Представитель МВД добавила, что против Темирханова возбудили о мошенничестве в особо крупном размере, но обвиняемый скрылся от правосудия за границей. Тогда МВД объявило его в международный розыск. В прошлом году Темирханова задержали на территории Королевства Бахрейн.

Ранее в Россию из Аргентины по требованию Генпрокуратуры экстрадировали россиянина Олега Кулакова , обвиняемого в мошенничестве на общую сумму более пяти миллионов рублей. По версии следствия, преступник заключал фиктивные договоры на поставку автозапчастей. Жертвами мошенника стали 60 человек.