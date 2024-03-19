Бах высказался о возможном бойкоте Россией Олимпийских игр

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о возможном бойкоте со стороны россиян Олимпийских игр 2024 года. Как сообщила газета Le Monde , он не считает возможный протест хорошей новостью.

«Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства», - заявил Бах.

Глава МОК добавил, что защищает тех, кто не нарушил Устав, передавал RT. Если на спортсменов не наложены санкции, они должны иметь те же права, что и другие, подчеркнул он.

Бах также не исключил повторения скандала с украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой, когда первая саблистка отказалось пожимать руку коллеги.

«Но я очень уверен в спортсменах. Как только они оказываются в Олимпийской деревне, они понимают, что являются частью чего-то большего, и что Игры призваны объединять, а не выражать свое мнение», - добавил он.

По требованиям комитета, россияне смогут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят спортсменов, связанных с военными или силовыми структурами, а также поддерживающих спецоперацию.