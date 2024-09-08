08 сентября 2024, 15:53

«Баба-яга против». США хотели сорвать контакты России и Китая перед ВЭФ

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Власти США пытались помешать российско-китайскому сотрудничеству перед ВЭФ-2024, однако их усилия не принесли результатов, рассказала ТАСС официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, в отношении России «ковбойские методы» Штатов попросту не работают.

Захарова напомнила, что в конце августа The New York Times сообщала о визите помощника Байдена по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана в Китай. Источники газеты отметили, что он должен был «надавить» на власти КНР и снизить уровень российско-китайских отношений. Восточный экономический форум состоялся в начале сентября.

По словам представителя МИД, Россия и Китай участвуют в большом количестве совместных саммитов, поэтому на ВЭФ КНР была представлена на высшем уровне. США не удалось реализовать свой план.

«Поэтому ковбойские методы, которые на русский лад мы называем „Баба-яга против“, результатов не дают», - резюмировала Мария Захарова.

США продолжают обвинять Россию во вмешательстве в выборы. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные выпады чушью.

США Скандалы Международные отношения Россия Китай ВЭФ-2024
08 сентября 2024, 09:07
Израиль озвучил число выпущенных с территории Ливана снарядов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Израильские военные засекли за 8 сентября порядка 50 запусков снарядов с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ливанские боевики атаковали северные районы Израиля, системы противовоздушной обороны нейтрализовали часть снарядов. По данным ЦАХАЛ, от обстрелов никто не пострадал. Информация о последствиях ударов не публиковалась.

Около 30 снарядов выпустили в район Верхней Галилеи, порядка 20 зафиксировали в районе Кирьят-Шмоны.

«Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности», - отметили в пресс-службе.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что израильские истребители уничтожили около тысячи ракет ливанского движения «Хезболла». Снаряды хранились в контейнерах на складах. Порядка 100 самолетов атаковали четыре десятка арсеналов «Хезболлы» на территории Ливана. Большая часть ликвидированных снарядов предназначалась для ударов по центральной части Израиля, добавил Хагари.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ливан
08 сентября 2024, 08:39
Военные немецкие корабли пройдут через Тайваньский пролив вопреки протестам Китая
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
ФРГ проигнорирует требование Китая о военных кораблях в Тайваньском проливе. Об этом сообщила газета Spiegel.

Через пролив в сентябре пройдут немецкий фрегат «Баден-Вюртемберг» и корабль военной поддержки «Франкфурт-на-Майне». Они будут идти из Южной Кореи в Джакарту. По информации издания, проход военных кораблей через пролив будет грозить Германии последствиями в виде «дипломатических диспутов» с КНР.

«Согласно международному праву, пролив подлежит свободному судоходству», - отметила газета.

По ее данным, ФРГ не будет официально уведомлять Китай о планах направить корабли через пролив. Сейчас суда находятся в водах Индо-Тихоокеанского региона. Они участвовали в учениях по предотвращению военных поставок в КНДР.

Ранее китайские власти ввели санкции против США из-за отправки оружия на Тайвань. В санкционный список включили военно-промышленные компании. По мнению руководства КНР, они нарушили «принцип одного Китая» и три совместных китайско-американских коммюнике.

Германия Военные Корабли Китай
08 сентября 2024, 08:14
Житель Китая умер после 104 дней работы с одним выходным
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Молодой мужчина умер в Китае после того, как проработал маляром 104 дня с одним выходным. Он скончался от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией, сообщила газета South China Morning Post.

Ситуация вызвала в Китае большой общественный резонанс и спровоцировала дискуссию о том, как в стране обращаются с рабочими.

В ходе первоначального расследования представители органов социального обеспечения заявили, что смерть маляра нельзя классифицировать как производственную травму, так как между его болезнью и смертью прошло более 48 часов.

Издание отметило, что китайское трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочего дня в восемь часов и среднюю продолжительность рабочей недели в 44 часа.

Суд постановил, что компания-работодатель на 20% несет ответственность за смерть 30-летнего сотрудника. Ее обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Ранее центр «Зарплата.ру» и группа «Ренессанс Страхование» провели соцопрос и выяснили, что 50% компаний отказываются согласовывать уход сотрудников на больничный без справки от врача. Примерно 57% работников подтвердили, что продолжают работать даже на больничном.

Суд Работа Китай
08 сентября 2024, 03:27
В США раскрыли, чем будет заниматься Байден до отставки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден оставшиеся 135 дней своего правления потратит на поездки по штатам и публичные выступления, чтобы поддержать кандидата на пост главы государства от Демпартии, вице-президента Камалу Харрис. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание отметило, что после продолжительного летнего отпуска американский лидер совершил три поездки, посетив ключевые штаты - «поля сражений». Сначала он появился с Харрис в Пенсильвании в День труда, а завершил неделю поездками в Висконсин и Мичиган.

По словам высокопоставленного чиновника в Белом доме, Байден будет регулярно выезжать в ближайшие месяцы. Он также примет дополнительные меры по списанию студенческой задолженности и снижению стоимости жилья, что является одним из его ключевых внутренних приоритетов.

Издание отметило, что при этом самым важным для наследия Байдена может стать обеспечение победы Харрис над кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на выборах в ноябре.

Ранее экс-президент США заявил, что слова президента РФ Владимира Путина в поддержку кандидатуры Харрис привели его в замешательство.

США Выборы президента США Джо Байден

Новости по теме