АЗС загорелась в Харькове после взрыва
Утром в воскресенье, 12 ноября, на автозаправочной станции в Харькове начался пожар, которому предшествовал взрыв. Об этом сообщило украинское агентство «Укринформ».
«На автозаправке около железнодорожного вокзала что-то взорвалось, начался пожар», - указали в сообщении.
Украинский телеканал «Общественное» ранее в воскресенье сообщил о мощном пожаре в Харькове.
В Государственной службе Украины по ЧС ситуацию пока официально не прокомментировали.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушную тревогу в воскресенье не объявляли.