Азербайджан заявил о полном восстановлении суверенитета страны

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Алиев подчеркнул, что реинтеграция карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Ранее Эрдоган назвал причину начала операции Азербайджана в Карабахе. По его словам, это была вынужденная контртеррористическая мера для установления мира в регионе.

После этого перед республикой открылась возможность для полноценной нормализации ситуации. Азербайджан надеется, что Армения «ответит на протянутую ей руку» и выполнит долг перед народом.

Правительство Армении заявило, что порядка пяти тысяч вынужденных переселенцев въехало на территорию страны из Нагорного Карабаха. Некоторых из них государство обеспечило жильем. Около тысячи граждан все еще проходят процедуру идентификации.

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